Χανιά: Στον 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί τον Δεκέμβριο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στον Αποκόρωνα

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

ΧΑΝΙΑ ΓΙΑΤΡΟΣ
Στον αγνοούμενο γιατρό Αλέξη Τσικνόπουλο ανήκει η σορός που βρέθηκε σήμερα το απόγευμα στα Χανιά και συγκεκριμένα σε περιοχή μεταξύ των χωριών Φρε και Τζιτζιφέ.

Κατόπιν της αυτοψίας που έκανε ο ιατροδικαστής παρόντος και του Αστυνομικού Διευθυντή Χανίων Κανέλλου Νικολάου, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για τη σορό του 33χρονου γιατρού που αγνοούνταν από τις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου.

Μάλιστα, ο ρουχισμός που φέρει η σορός, μπλε φούτερ με κουκούλα και γκρι παντελόνι, ταιριάζει με τα ρούχα τα οποία φορούσε ο γιατρός όταν εξαφανίστηκε. Η σορός θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων για περαιτέρω εξετάσεις Dna και για νεκροψία – νεκροτομή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τις επόμενες ώρες θα φτάσουν στα Χανιά μέλη της οικογένειάς του θανόντος, από τη Θεσσαλονίκη.

«Από έρευνα που κάναμε με τον ιατρόδικαστή, διαπιστώθηκε ότι η σορός ανήκει στον εξαφανισθέντα γιατρό. Είδαμε ότι αντιστοιχούν χαρακτηριστικά του ρουχισμού του με αυτά της σορού», ανέφερε ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων Κανέλλος Νικολάου

Σύμφωνα με τον Αστυνομικό Διευθυντή η μορφολογία του εδάφους και η πυκνή βλάστηση δυσχέραιναν σημαντικά τον εντοπισμό.

