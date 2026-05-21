Σε ρυθμούς φάιναλ φορ κι ο Παύλος Μαρινάκης – Τι απάντησε σε “κρίσιμα” μπασκετικά ερωτήματα – BINTEO

Σε ρυθμούς φάιναλ φορ κινείται κι ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος κλήθηκε να απαντήσει και σε μπασκετικές ερωτήσεις στο Telekom Center Athens.

Ως αγαπημένο του παίκτη όλων των εποχών στην Ευρωλίγκα επέλεξε τον Βασίλη Σπανούλη, ενώ όταν ρωτήθηκε ποιον παίκτη του Ολυμπιακού θα ήθελε να έχει παρέα για σουβλάκια μετά από έναν αγώνα, απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη, τον Γιώργο Πρίντεζη.

Μεταξύ του Τόμας Γουόκαπ και του Εβάν Φουρνιέ για την κρίσιμη ασίστ στο τελευταίο δευτερόλεπτο ενός αγώνα, ο κ. Μαρινάκης επέλεξε τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Συγγνώμη παιδιά, αλλά…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο πιο ολοκληρωμένος παίκτης»

Για τον πιο ολοκληρωμένο παίκτη της φετινής σεζόν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέλεξε τον Ζαν Μοντέρο και τον Σάσα Βεζένκοφ, ενώ απέφυγε να απαντήσει στο ερώτημα σχετικά με τον προπονητή που δεν θα ήθελε να έχει στα αποδυτήρια πριν από έναν τελικό, περιοριζόμενος να απαντήσει «επόμενη ερώτηση».

Ο κ. Μαρινάκης δεν δίστασε να απαντήσει και στο ερώτημα με ποιον παίκτη του Ολυμπιακού θα ήθελε να παίξει μονό. «Με κανέναν, γιατί θα έχανα από όλους. Παιδιά, τι λέμε τώρα;», είπε αυτοσαρκαστικά.

Ως κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ επέλεξε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τον οποίο επέλεξε «ξεκάθαρα» ως τον καλύτερο κόουτς που έχει περάσει από τα ευρωπαϊκά παρκέ.

Ποιον παίκτη θέλει στην κυβέρνηση

Στο υποθετικό σενάριο να επέλεγε έναν παίκτη του Ολυμπιακού για υπουργική θέση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεχώρισε τον Τόμας Γουόκαπ, τον οποίο χαρακτήρισε «μυαλό της ομάδας» και «εξαιρετικό παιδί».

Ο ίδιος κλήθηκε να απαντήσει και στο δίλημμα «ευρωπαϊκό με buzzer beater ή αυτοδυναμία», με την απάντησή του να είναι «μπορούμε να πάρουμε ευρωπαϊκό χωρίς buzzer beater και αυτοδυναμία».

Σε σχέση με τον δεύτερο ημιτελικό του φάιναλ φορ, προέβλεψε ότι το φαβορί είναι η Ρεάλ, αλλά εκτίμησε ότι η Βαλένθια μπορεί να κάνει την έκπληξη και να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό.

Όσον αφορά τις κορυφαίες ομάδες που έχουν κατακτήσει την Ευρωλίγκα τα προηγούμενα χρόνια, ξεχώρισε δύο ελληνικές ομάδες: τον Παναθηναϊκό του 2009 και τον Ολυμπιακό του 2013, θεωρώντας ότι συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πιο ισχυρά και εμβληματικά σύνολα στην ιστορία της διοργάνωσης.