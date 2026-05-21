Euroleague Final Four – Μπαρτζώκας: «Αν θέλει ο Θεός… να μας το δώσει αυτή τη φορά»

Στο 7ο φάιναλ φορ της καριέρας του, 6ο και 5ο διαδοχικό με τον Ολυμπιακό, ο προπονητής του, Γιώργος Μπαρτζώκας, προσευχήθηκε μεγαλόφωνα, στη συνέντευξη Τύπου των τεσσάρων προπονητών και αρχηγών του φάιναλ φορ της Euroleague, που διεξάγεται από αύριο, Παρασκευή (22/5) έως και την Κυριακή (24/5) εδώ στην Αθήνα και στο “Telekom Center Athens”.

Τα τέσσερα τελευταία χρόνια, η ομάδα του Πειραιά είχε όλα τα… προσόντα να κατακτήσει το 4ο ευρωπαϊκό, αλλά «είτε ο Θεός είτε ο Σέρχιο Γιουλ, ένας πολύ μεγάλος παίκτης που πήρε την τελευταία προσπάθεια ή η τύχη ή η συγκυρία», όπως θυμήθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, το… στέρησε από τους φιλάθλους των «ερυθρόλευκων».

«Αν θέλει ο Θεός να μας το δώσει αυτή τη φορά, θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι» εναπόθεσε σε Εκείνον τις ελπίδες του, αφού όσο περνούσε από τα δικά του χέρια, είχε κάνει ό,τι ήταν ανθρώπινα δυνατό και στα τέσσερα προηγούμενα φάιναλ φορ ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

«Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω» κάλεσε τους παίκτες του, παραδεχόμενος πως «φέτος είμαστε πιο υγιείς από κάθε άλλη χρονιά» ο τεχνικός του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου των των τεσσάρων προπονητών και αρχηγών του φάιναλ φορ της Euroleague 2026:

Στην ερώτηση του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) για το πόσο βοήθησαν τον Ολυμπιακό να φτάσει έως το φάιναλ φορ της Αθήνας οι τέσσερις προσθήκες (Νιλικίνα, Μόρις, Τζόσεφ, Τζόουνς) μεσούσης της σεζόν, αλλά και πόσο δύσκολο ήταν να ενσωματωθούν, ο Γιώργος Μπαρτζώκας απάντησε: «Είναι η νέα εποχή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η σεζόν είναι πολύ μεγάλη. Είναι απίθανο να έχεις ένα ρόστερ 8,9,10 παικτών. Παλιά με 6,7 παίκτες έπαιζες. Τώρα φαίνεται ότι οι 15 δεν είναι αρκετοί. Για εμάς οι προσθήκες είναι πολύ σημαντικές, αλλά έχουμε τα άτομα μέσα στο κλαμπ, όπως ο Κώστας (σ.σ. Παπανικολάου) που καλωσορίζουν κάθε νέο παίκτη και τον κάνουν να νιώθει μέλος του κλαμπ. Υποστηρίζουμε κάθε μέλος της οικογένειας, γιατί έτσι βιώνουμε εμείς την ομάδα στον Ολυμπιακό σαν οικογένεια».

Για το γεγονός πως αυτή τη φορά το φάιναλ φορ διεξάγεται στην Αθήνα ο Γιώργος Μπαρτζώκας είπε: «Η μόνη διαφορά είναι ότι φέτος δεν είχαμε να ταξιδέψουμε. Όπου και να παίζουμε οι οπαδοί μας είναι μαζί. Είναι σημαντικό να είναι μέρος του Final Four. Είμαι σίγουρος πως όλοι όσοι είναι εδώ ξέρουν πόσο σημαντικό είναι να είσαι μέλος του Final Four. Μεγάλη ποιότητα, φανταστικές ομάδες, εκτιμάμε πραγματικά τη στιγμή. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, να το κατακτήσουμε. Να δούμε τι θα γίνει».

Για το ποιο είναι το κομμάτι που λείπει για να έρθει η κατάκτηση του τροπαίου αυτή τη φορά απάντησε: «Είναι πολύ σημαντικό να είσαι εδώ, να δείχνεις σταθερότητα στο υψηλότερο επίπεδο. Πολλές φορές είναι ο Θεός ή ο Σέρχιο Γιουλ, ένας πολύ μεγάλος παίκτης για να πάρει την τελευταία προσπάθεια ή η τύχη ή η συγκυρία. Θα παλέψουμε για κάθε κατοχή. Αν θέλει ο Θεός να μας το δώσει αυτή τη φορά θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι».

Για το πώς θα είναι να το σηκώσουν μαζί ως παίκτης (σ.σ. Παπανικολάου) και προπονητής, όπως το είχαν κάνει το 2013 στο Λονδίνο: «Θα είναι φανταστικό (σ.σ. να το σηκώσει πάλι με τον Παπανικολάου). Είχαμε μία ομάδα με πολύ κίνητρο και μαχητικό πνεύμα και πολύ ταλέντο. Φέτος κάπως βλέπω μερικές ομοιότητες. Έχουμε ταλέντο, την καλύτερη επίθεση, τερματίσαμε πρώτοι. Φέτος είμαστε πιο υγιείς από κάθε άλλη χρονιά».

Για το αν η κατάκτηση θα σημαίνει πως ο Μπαρτζώκας θα… επιστρέψει το μπάσκετ στους ψηλούς, εξήγησε: «Πιστεύω ότι σε όλα στη ζωή υπάρχει ισορροπία. Όταν χτίζεις μία ομάδα ψάχνεις να βρεις τα καλύτερα κομμάτια που ταιριάζουν μεταξύ τους. Έχουμε παίκτες που είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν το εγώ τους για να πετύχει η ομάδα κάτι σημαντικό. Οι παίκτες θα κάνουν τη δουλειά ανεξάρτητα αν είναι γκαρντ, φόργουορντ, οι σέντερ».

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ