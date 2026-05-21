Κρήτη: Το γλέντι μετατράπηκε σε τραγωδία σε πρόγαμο στη Μεσαρά – Κατέρρευσε και πέθανε ο θείος του γαμπρού

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
Το γλέντι μετατράπηκε σε τραγωδία στην Κρήτη, όταν ένας άνδρας κατέρρευσε ξαφνικά σε πρόγαμο στη Μεσαρά και τελικά έχασε τη ζωή του.

Το θλιβερό περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τετάρτης στο χωριό Μιαμού, σύμφωνα με πληροφορίες της Νέας Κρήτης, όταν ο θείος του γαμπρού αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και κατέρρευσε μπροστά στους παρευρισκόμενους στο γλέντι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο άνδρας κατέληξε. Το γεγονός έχει βυθίσει στο πένθος τις οικογένειες του ζευγαριού, σε μία βραδιά που το γλέντι σημαδεύτηκε από έναν αιφνίδιο θάνατο.

 

