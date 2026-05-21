Γυναίκα αποκαλύπτει πώς καταφέρνει διατηρείται σε άριστη φόρμα στα 54 – Η πειθαρχημένη ρουτίνα που ακολουθεί

Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Πηγή φωτογραφίας: freepik
Μια 54χρονη γυναίκα εντυπωσιάζει με τη φυσική της κατάσταση και τον πειθαρχημένο τρόπο ζωής της, αποδεικνύοντας πως η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο για την ευεξία και τη δύναμη. Η γνωστή ηθοποιός και λάτρης του fitness μοιράστηκε την ρουτίνα που ακολουθεί καθημερινά για να διατηρείται σε φόρμα, αποκαλύπτοντας τις απλές συνήθειες που την βοηθούν να νιώθει υγιής τόσο σωματικά όσο και ψυχικά.

Τα μυστικά ευεξίας μιας γυναίκας για υγιές σώμα και πνεύμα στα 54

Για τη Mandira Bedi, οι μη διαπραγματεύσιμοι κανόνες της καλής φυσικής της κατάστασης περιλαμβάνουν 15.000 βήματα την ημέρα, άσκηση σανίδα για 60 δευτερόλεπτα και ένα χαλαρωτικό μασάζ. Η ηθοποιός από την Ινδία και είδωλο του fitness εμπνέει συνεχώς τους θαυμαστές της με τον πειθαρχημένο τρόπο ζωής της.

Στα 54 της χρόνια, χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μοιραστεί τη ρουτίνα γυμναστικής που την κρατά σωματικά και πνευματικά δυνατή, αποδεικνύοντας ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Σύμφωνα με την ίδια, υπάρχουν μερικές καθημερινές και εβδομαδιαίες συνήθειες τις οποίες ακολουθεί με απόλυτη αφοσίωση και την βοηθούν να παραμένει σωματικά υγιής.

Η ρουτίνα γυμναστικής της

Δημοσιεύοντας ένα στιγμιότυπο από την προπόνησή της, η Mandira σε άναρτησή της στο Instagram έγραψε: «Υπάρχουν μερικά πράγματα που κάνω κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα και λειτουργούν εξαιρετικά για μένα. Η προπόνηση κάθε πρωί. Τα 15.000 βήματα την ημέρα. Η άσκηση σανίδα (plank) για ένα λεπτό καθημερινά, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Και ένα μασάζ όποτε καταφέρνω να το στριμώξω στο πρόγραμμά μου. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο για μένα».

Στη συνέχεια, ρώτησε τους followers τηςγια τις δικές τους υγιεινές συνήθειες: «Πείτε μου, ποιοι είναι οι δικοί σας μη διαπραγματεύσιμοι κανόνες; Ποια είναι τα πράγματα που σας κάνουν ευτυχισμένους ή σας δίνουν ενέργεια; Θα ήθελα πολύ να μάθω για να προσθέσω μερικές ακόμα υγιεινές συνήθειες στο πρόγραμμά μου», πρόσθεσε.

Η ηθοποιός είναι γνωστή ως μία από τις πιο γυμνασμένες γυναίκες στη βιομηχανία του θεάματος, προωθώντας σταθερά την ευεξία, την αυτοπειθαρχία και την αυτοφροντίδα μέσα από τις αναρτήσεις της. Σε πολλά από τα βίντεό της στα social media, η ίδια φαίνεται να κάνει έντονες προπονήσεις, γιόγκα, προπόνηση ενδυνάμωσης και να ακολουθεί μια ισορροπημένη διατροφή.

 

