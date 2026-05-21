Akylas για Eurovision: Περιμέναμε περισσότερα και ένιωσα πραγματικά ότι έχω κάνει κάποιο λάθος εγώ

«Η αλήθεια είναι πως ήταν ένα πολύ δύσκολο, έτσι, και ζόρικο ταξίδι. Είχε πάρα πολλά όμορφα πράγματα παράλληλα, αλλά εμένα κάποια στιγμή ο οργανισμός μου είχε λίγο εξαντληθεί, οπότε χρειαζόμουνα κάποιες μέρες να πάρω δυνάμεις» δήλωσε ο Akylas σε δημοσιογράφους έξω από το κτίριο της ΕΡΤ.

«Προσπαθώ να κρατάω τα καλά και τα καλά είναι πάρα πολλά. Είμαι με μία υπέροχη ομάδα. Έζησα παιδιά το όνειρό μου. Από την Καπνικαρέα βρέθηκα στη μεγαλύτερη μουσική σκηνή της Ευρώπης, στη Eurovision» πρόσθεσε.

«Είχε ανέβει γενικά ο πήχης ψηλά και οι προσδοκίες, μάλλον λόγω στοιχημάτων, γιατί μας είχανε στις πρώτες τρεις θέσεις νομίζω για πέντε μήνες περίπου. Αλλά απ’ ό,τι φάνηκε τελικά τα στοιχήματα δεν έπαιξαν καθόλου ρόλο. Πραγματικά έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, δηλαδή έδωσα ψυχή πραγματικά σε όλο αυτό το project και το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ», είπε.

«Γιατί περίμεναν πολλά… Και εμείς και η ομάδα μας περιμέναμε περισσότερα, και εντάξει, ένιωσα πραγματικά ότι έχω κάνει κάποιο λάθος εγώ. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή, παιδιά, ήταν για μένα κάτι πολύ βαρύ. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ και δεν ήξερα πραγματικά πώς θα γυρίσω, πώς θα αντικρίσω τον κόσμο», εξομολογήθηκε.