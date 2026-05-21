Συναγερμός στους αιθέρες: Αεροσκάφος της Air France αποκλείστηκε από τον εναέριο χώρο των ΗΠΑ λόγω φόβων για τον ιό Έμπολα

Μια άνευ προηγουμένου κινητοποίηση των αμερικανικών αρχών ασφαλείας οδήγησε στην εκτροπή επιβατικού αεροσκάφους της Air France προς τον Καναδά, μετά την αποκάλυψη ότι σε αυτό επέβαινε επιβάτης που ενδέχεται να είχε εκτεθεί στον θανατηφόρο ιό Έμπολα.

Το περιστατικό, το οποίο προκάλεσε άμεση αντίδραση, υπογραμμίζει τα δρακόντεια μέτρα που έχουν τεθεί σε ισχύ προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος του ιού στο έδαφος των ΗΠΑ, εν μέσω μιας νέας έξαρσης της επιδημίας στην αφρικανική ήπειρο.

Η απαγόρευση εισόδου και η αλλαγή πορείας

Η πτήση Flight 378 της Air France, η οποία εκτελούνταν σε συνεργασία με την Delta Airlines, είχε προγραμματιστεί να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Detroit Metro Wayne του Μίσιγκαν αργά το απόγευμα της Τετάρτης.

Ωστόσο, αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να κατευθυνθεί προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Μόντρεαλ Τρουντό στον Καναδά.

Όπως δήλωσε η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (CBP) στο δίκτυο CBS News, οι αμερικανικές αρχές μπλόκαραν την είσοδο του αεροπλάνου στον εναέριο χώρο της χώρας, όταν έγινε γνωστό ότι ένας επιβάτης από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είχε επιτραπεί να επιβιβαστεί «εκ παραδρομής».

«Λόγω των περιορισμών εισόδου που έχουν τεθεί σε ισχύ για τη μείωση του κινδύνου του ιού Έμπολα, ο επιβάτης δεν θα έπρεπε να είχε επιβιβαστεί στο αεροπλάνο. Η CBP ανέλαβε αποφασιστική δράση και απαγόρευσε στην πτήση που μετέφερε αυτόν τον ταξιδιώτη να προσγειωθεί στο Μητροπολιτικό Αεροδρόμιο Ντιτρόιτ της κομητείας Γουέιν, και αντί αυτού, την εξέτρεψε στο Μόντρεαλ του Καναδά», δήλωσε εκπρόσωπος της CBP.

Από την πλευρά της, η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε το συμβάν και ξεκαθάρισε την κατάσταση που επικρατούσε εντός του αεροσκάφους.

«Δεν υπήρξε ιατρική κατάσταση έκτακτης ανάγκης επί του αεροσκάφους, και όπως όλες οι αεροπορικές εταιρείες, η Air France υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις εισόδου των χωρών τις οποίες εξυπηρετεί», ανέφερε.

Αυστηροποίηση των μέτρων και νέα πρωτόκολλα

Οι συνεχιζόμενες εξάρσεις του ιού στην Ανατολική και Κεντρική Αφρική έχουν αναγκάσει τις κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ να προσαρμόσουν τα πρωτόκολλά τους και να περιορίσουν τα ταξίδια για οποιονδήποτε έχει επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) έθεσαν σε εφαρμογή από τη Δευτέρα ενισχυμένα μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν αυστηρότερους ελέγχους ταξιδιωτών, περιορισμούς εισόδου και μέτρα δημόσιας υγείας.

Η εκτροπή της Τετάρτης σημειώθηκε μόλις μία ημέρα πριν από την έναρξη μιας νέας πρωτοβουλίας του DHS.

Σύμφωνα με υπηρεσιακό σημείωμα που περιήλθε στην κατοχή του CBS News, το νέο αυτό μέτρο απαιτεί από όλες τις πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες από το Κονγκό, την Ουγκάντα και το Νότιο Σουδάν να προσγειώνονται υποχρεωτικά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Washington-Dulles στη Βιρτζίνια, ώστε να υποβάλλονται σε εξειδικευμένο έλεγχο.

Οι περιορισμοί αυτοί αναμένεται να τεθούν σε ισχύ σήμερα Πέμπτη.

Η κατάσταση στην Αφρική και οι εκτιμήσεις του ΠΟΥ

Η ανησυχία των αμερικανικών αρχών πηγάζει από την έξαρση των κρουσμάτων στην Αφρική.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό μετρά αυτή τη στιγμή 600 ύποπτα κρούσματα Έμπολα, με 139 θανάτους να αποδίδονται στη νόσο.

Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 51 κρούσματα στην αφρικανική χώρα, ενώ τουλάχιστον δύο ασθενείς έχουν εντοπιστεί στη γειτονική Ουγκάντα.

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, επιχείρησε να μετριάσει τους φόβους για μια πιθανή παγκόσμια εξάπλωση, σημειώνοντας ότι ο κίνδυνος σε διεθνές επίπεδο παραμένει χαμηλός, ωστόσο προειδοποίησε ότι η επιδημία θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά την ίδια την περιοχή.

Αποκαλύπτοντας τα 51 επιβεβαιωμένα κρούσματα, ο Γκεμπρεγέσους δήλωσε την Τετάρτη: «Γνωρίζουμε ότι η κλίμακα της επιδημίας είναι πολύ μεγαλύτερη. Πέρα από τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, υπάρχουν σχεδόν 600 ύποπτα κρούσματα και 139 ύποπτοι θάνατοι. Αναμένουμε ότι αυτοί οι αριθμοί θα συνεχίσουν να αυξάνονται».

Πηγή: New York Post