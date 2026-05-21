Μητσοτάκης στους Financial Times: Εκβιασμός τα περί «τελών διέλευσης» στο Ορμούζ – Η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχτεί

Στο podcast «The Rachman Review» με τον Gideon Rachman των Financial Times μίλησε για τις διεθνείς εξελίξεις ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταρχάς τόνισε ότι δεν μπορεί η Ευρώπη να δεχτεί τέλη διέλευσης από το Ορμούζ.

«Είναι καθαρός εκβιασμός. Η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχτεί», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο.

Ακόμη, ο κ. Μητσοτάκης υπερασπίστηκε τη στρατηγική σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ, επισημαίνοντας, πάντως, ότι η Αθήνα έχει ασκήσει δημόσια κριτική για τις επιχειρήσεις στη Γάζα και τον Λίβανο. Παράλληλα τόνισε ότι η ελληνική πλευρά διατηρεί ισχυρές σχέσεις με όλες τις χώρες του Κόλπου, καθώς και με την Αίγυπτο και τον Λίβανο, επιδιώκοντας ρόλο σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ευρωπαϊκή άμυνα

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Πιστεύω ότι δίκαιη ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν υπάρχει κάποια στρατιωτική ισορροπία μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων μερών. Υπό αυτή την έννοια, είναι σαφές για μένα, και θα πρέπει να είναι σαφές για όλους, ότι η Ρωσία δεν κερδίζει πλέον αυτόν τον πόλεμο. Και αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να φέρουμε πραγματικά τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Όσον αφορά στην ευρωπαϊκή άμυνα, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «στην Ευρώπη μιλάμε για μια «360 μοιρών» αντίληψη της ασφάλειας. Τι σημαίνει αυτό; Κοιτάζοντας, για παράδειγμα, τη Ρωσία και την Ουκρανία, κατανοώ τις ανησυχίες των φίλων μου από τις Βαλτικές χώρες. Στήριξα την Ουκρανία, και προσπάθησα να βάλω τον εαυτό μου στη θέση τους. Τι σημαίνει να ζεις κοντά σε έναν μεγάλο, επιθετικό γείτονα;».

Στο «κάδρο» η Τουρκία

Θέτοντας στο κάδρο και την Τουρκία, ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Αναμένω και αυτοί να κατανοούν τις δικές μου ανησυχίες, να στρέψουν το βλέμμα τους στην Ανατολική Μεσόγειο, στις προκλήσεις ασφάλειας στην περιοχή μας. Να στρέψουν το βλέμμα τους στην Τουρκία, μια χώρα με την οποία προσπαθούμε να οικοδομήσουμε μια λειτουργική σχέση, αλλά η Τουρκία στο παρελθόν έχει χρησιμοποιήσει έντονα αναθεωρητική ρητορική. Να κατανοήσουν γιατί η μετανάστευση και τα τεκταινόμενα στη Λιβύη θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρόβλημα ασφάλειας για ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο».

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε τη συζήτηση περί «ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας», σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αποκτήσει πιο ουσιαστική αμυντική υπόσταση. Έφερε, δε, ως παράδειγμα την περίπτωση της Κύπρου και τη συνδρομή ευρωπαϊκών χωρών μετά από επιθέσεις drones της Χεζμπολάχ, λέγοντας ότι επρόκειτο ουσιαστικά για μια «άτυπη ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας της Ε.Ε.».

Ελλάδα, χρέος και οικονομική ανάκαμψη

Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε την Ελλάδα ως χώρα που έχει πλέον εξέλθει από την κρίση χρέους, υπογραμμίζοντας ότι η μείωση του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ είναι η ταχύτερη στην ευρωζώνη και ότι η χώρα δεν θα είναι πλέον η πιο χρεωμένη στην Ευρώπη έως το 2026.

Τόνισε ότι η οικονομική σταθερότητα, τα πρωτογενή πλεονάσματα, η μείωση της ανεργίας και η αύξηση των επενδύσεων έχουν ενισχύσει την εμπιστοσύνη των αγορών, αν και παραμένουν προκλήσεις όπως ο πληθωρισμός και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση.

Μεταρρυθμίσεις και πολιτική εμπειρία

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι βασικό μάθημα από την ελληνική κρίση είναι πως οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να εφαρμόζονται πριν μια χώρα φτάσει σε οριακό σημείο. Ανέφερε χαρακτηριστικά την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής μέσω τεχνολογικών εργαλείων ως παράδειγμα επιτυχημένης πολιτικής που ενίσχυσε τα δημόσια έσοδα.

ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ευρωπαϊκή άμυνα

Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι το ΝΑΤΟ και η ΕΕ πρέπει να προσαρμοστούν σε μια εποχή όπου οι ΗΠΑ ζητούν από τους Ευρωπαίους να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την ασφάλειά τους. Υπενθύμισε, επίσης, ότι χώρες όπως η Ελλάδα έχουν ήδη αυξήσει σημαντικά τις αμυντικές τους δαπάνες λόγω των περιφερειακών απειλών.

Η επόμενη ημέρα της Ευρώπης

Στο επίπεδο της ευρωπαϊκής οικονομίας, αναφέρθηκε στην ανάγκη για ενοποίηση της αγοράς ενέργειας, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για επιχειρήσεις («28ο καθεστώς»), ώστε να διευκολυνθεί η λειτουργία startups σε όλη την ΕΕ.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η μελλοντική ελληνική προεδρία της ΕΕ το 2027 θα εστιάσει σε αυτά τα ζητήματα, τα οποία θεωρεί κρίσιμα για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας.