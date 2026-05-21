Βουλή: Ανεβαίνει το πολιτικό «θερμόμετρο» με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Σήμερα η συζήτηση για σύσταση Προανακριτικής για Λιβανό – Αραμπατζή

Το θερμόμετρο αναμένεται να «ανέβει» ξανά στη Βουλή όπου αναμένεται να υπάρξει μετωπική ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση.

Σήμερα, στις 10 π.μ. στην Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί η συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ και της κοινής πρότασης ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς για τη διενέργεια προανακριτικής εξέτασης κατά των πρώην Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με φόντο τη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελέως.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, , στην αίθουσα της Ολομέλειας θα στηθούν δύο κάλπες για τους πρώην υπουργούς (δεν μπορούν να ψηφίσουν τους εαυτούς τους), με την ψηφοφορία να διεξάγεται το βράδυ της ίδια ημέρας. Υπενθυμίζεται ότι προκειμένου να εγκριθούν τα σχετικά αιτήματα, απαιτούνται 151 θετικές ψήφοι.

Κατά συνέπεια, οι 2 προτάσεις δεν αναμένεται να λάβουν το “πράσινο φως” από το σώμα, δεδομένου ότι η κυβερνητική πλειοψηφία έχει εδώ και καιρό αποκλείσει το ενδεχόμενο αποδοχής τους, υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε αυτή την ανάγκη.

Δικαίωμα να τοποθετηθούν θα έχουν και οι δύο υπουργοί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, στα κυβερνητικά έδρανα κατά την πολύωρη συνεδρίαση θα καθίσουν ο Υπουργός και Υφυπουργός Δικαιοσύνης.

Αύριο, Παρασκευή (22/5) αναμένεται νέα σύγκρουση στη Βουλή με φόντο την υπόθεση των υποκλοπών. Τα όσα έγιναν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας χθες και ο «πόλεμος» ανακοινώσεων που ακολούθησε ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ είναι ενδεικτικά του τι πρόκειται να επακολουθήσει.

Η διαρροή δε, του διαλόγου του Νίκου Ανδρουλάκη με τον διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη έχει προκαλέσει την παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος και από χθες έγινε γνωστό ότι θα παραπέμψει το ζήτημα στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Δείτε το βίντεο: