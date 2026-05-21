Δραπετσώνα: Βίντεο από τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά στο διαμέρισμα

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

φωτιά- Δραπετσώνα
Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στη Δραπετσώνα όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας.

Σε βίντεο του Action24 έχει καταγραφή η στιγμή εκδήλωσης της πυρκαγιάς με τις πύρινες φλόγες να είναι τρομακτικές. Ένοικοι της πολυκατοικίας, πριν αυτή εκκενωθεί, είχαν βγει στα μπαλκόνια, προσπαθώντας να αναπνεύσουν.

Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα δίνοντας μάχη για να σβήσουν τη φωτιά.

Σημειώνεται ότι στο διαμέρισμα έμεναν μια ηλικιωμένη με τον γιο της, οι οποίοι απομακρύνθηκαν.

Το ανακριτικό της Πυροσβεστικής μετά την κατάσβεση, θα αναζητήσει τις αιτίες εκδήλωσης της φωτιάς.

Δείτε το βίντεο:

