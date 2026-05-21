e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ σήμερα – Αναλυτικά οι πληρωμές

Εύη Κατσώλη

Oικονομία

πληρωμές
Photo: Freepik
Συνολικά 64.850.000 ευρώ καταβάλλονται σε 81.800 δικαιούχους, την τρέχουσα εβδομάδα, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • σήμερα, 21 Μαΐου, θα καταβληθούν 16.850.000 ευρώ σε 36.600 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα και
  • έως αύριο, 22 Μαΐου, θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 16.000.000 ευρώ σε 27.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
  • 17.000.000 ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

08:36 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Κλιματιστικό inverter-ανεμιστήρας οροφής: Πότε συμφέρει ο συνδυασμός χρήσης και των δύο για εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας – Παραδείγματα

Ο καιρός ζεσταίνει όλο και περισσότερο, καθώς πλησιάζει η έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου και...
07:25 , Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Ιδιωτική ετικέτα: Ποιες είναι οι 2 κατηγορίες προϊόντων που κυριαρχούν στις πωλήσεις την τελευταία πενταετία

Ένα στα δύο προϊόντα που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ και στα Cash & Carry είναι ιδιωτική ε...
20:20 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Eurostat: Στο 4,6% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο – Τα στοιχεία για την Ευρωζώνη

Στο 4,6% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο από 3,4% που ήταν τον Μάρτιο, σύμφωνα μ...
14:54 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Εργαζόμενοι στον Επισιτισμό – Τουρισμό: Προχωρούν σε πανελλαδική απεργία στις 24 Ιουνίου – «Το επίδομα ανεργίας αντί να επεκτείνεται, συρρικνώνεται»

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία στην «καρδιά» του καλοκαιριού και συγκεκριμένα στις 24 Ιουνίου 20...
