Σκιάθος: Τουρίστρια έπεσε από ύψος 2 μέτρων και τραυματίστηκε σοβαρά – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βόλου με κατάγματα στον θώρακα

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

νοσοκομείο Βόλου
Περιπέτεια για  60χρονη Βρετανίδα που έκανε διακοπές στη Σκιάθο. Η γυναίκαι τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση από ύψος περίπου δύο μέτρων και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου και νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έγινε κατά τη διάρκεια νυχτερινής εξόδου της τουρίστριας στο νησί. Η 60χρονη φέρεται να διασκέδαζε σε κατάστημα της περιοχής και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Κάποια στιγμή επιχείρησε να καθίσει σε υπερυψωμένο πεζούλι, ωστόσο έχασε την ισορροπία της, με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό από ύψος περίπου δύο μέτρων.

Από την πτώση υπέστη σοβαρά κατάγματα στον θώρακα, προκαλώντας άμεσα κινητοποίηση των υγειονομικών και διασωστικών Αρχών του νησιού. Αρχικά της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στη Σκιάθο και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο Νοσοκομείο Βόλου για περαιτέρω νοσηλεία και εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση.

Οι θεράποντες γιατροί εκτιμούν ότι η γυναίκα στάθηκε ιδιαίτερα τυχερή, καθώς η πτώση θα μπορούσε να έχει προκαλέσει ακόμη πιο σοβαρούς ή και μοιραίους τραυματισμούς, δεδομένου του ύψους και του τρόπου πρόσκρουσης.

