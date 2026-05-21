Σαν σήμερα 21 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Τσαγιού

Ευρωπαϊκή Ημέρα Νατούρα 2000

Ημέρα Δράσης για την Ψυχική Υγεία

Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Ποικιλομορφίας για τον Διάλογο και την Ανάπτυξη

Γεγονότα

1851 : Καταργείται η δουλεία στην Κολομβία.

: Καταργείται η δουλεία στην Κολομβία. 1864 : Τα Επτάνησα ενώνονται με την Ελλάδα.

: Ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA). 1924 : Κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την ίδρυση Γερουσίας, που θα είναι σώμα νομοθετικό και θα αποτελεί φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών. Θα λειτουργήσει από το 1929 έως το 1935.

: Ο υπουργός Παιδείας, Γεώργιος Παπανδρέου, υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του δημοτικού σχολείου ως εξατάξιου, αυτοτελούς και υποχρεωτικού. 1971 : Η Τσέλσι κατακτά στο στάδιο Καραϊσκάκη το Κύπελλο Κυπελλούχων Ομάδων Ευρώπης, νικώντας στον επαναληπτικό τελικό τη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1. Στα προκριματικά, η Τσέλσι είχε αποκλείσει τον Άρη με 1-1 και 5-1.

: Γεννιούνται τα πρώτα τρίδυμα με εξωσωματική γονιμοποίηση στην Ελλάδα, που ένα από αυτά τα δίδυμα είναι ο γνωστός τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός. 1995 : Πραγματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα, στο 15ώροφο και επί 30 χρόνια ημιτελές κτήριο του Ερυθρού Σταυρού, στη συμβολή των οδών Μεσογείων και Σλίμαν.

: Διεξάγεται ο 50ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Ελλάδα η Έλενα Παπαρίζου, με το τραγούδι «My Number One», σε μουσική του Χρήστου Δάντη και στίχους της Ναταλίας Γερμανού. Είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδα στα 31 χρόνια συμμετοχής της στο θεσμό. 2023: Διεξάγονται οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα με πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία χωρίς απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή των Ελλήνων.

Γεννήσεις

1860 : Βίλεμ Αϊντχόφεν, ο Ολλανδός γιατρός, που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα το 1903 και τιμήθηκε με Νόμπελ Ιατρικής το 1924. (Θαν. 29/9/1927)

: Λεωνίδας Ζέρβας, Έλληνας χημικός, παγκόσμια αυθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης (σύνθεση Μπέργκμαν – Ζέρβα). (Θαν. 10/7/1980) 1921 : Αντρέι Ζαχάροφ, Σοβιετικός φυσικός και ακτιβιστής. Πάλεψε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα του και βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο όμως αρνήθηκε. (Θαν. 14/12/1989)

: The Notorious B.I.G., Αμερικανός ράπερ. 1986: Κωνσταντίνος Αργυρός, Έλληνας τραγουδιστής.

Θάνατοι