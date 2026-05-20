«Χαμόγελο του Παιδιού»: Εξαφάνιση 40χρονου στα Πατήσια

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση ενός 40χρονου από τα Πατήσια Αττικής την Τρίτη 19 Μαΐου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση σήμερα (20/5) και προχώρησε, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Πρόκειται για τον Πατσούρα Τζώρτζ που έχει ύψος 1.75 μ., ζυγίζει 105 κιλά, έχει ξανθά μαλλιά και μπλε μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε τζιν, άσπρο T-shirt και μπλε αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

