Μενίδι: Παιδί οκτώ ετών λήστεψε ηλικιωμένη – Συνεργός του ένα 16χρονο κορίτσι – ΒΙΝΤΕΟ

Σοκάρει το περιστατικό ληστείας ηλικιωμένης στο Μενίδι, καθώς δράστες είναι μία 16χρονη έφηβη αλλά και ένα παιδί μόλις 8 ετών. Η επίθεση έγινε μάλιστα μέρα μεσημέρι σε κεντρικό δρόμο.

Όλα έγιναν, σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Mega, όταν η ηλικιωμένη φτάνει στο σπίτι της, ενώ την ακολουθούν τα δύο παιδιά. Την πλησιάζουν, τη σπρώχνουν, τη ρίχνουν κάτω και της αποσπούν χρήματα αλλά και προσωπικά αντικείμενα.

Μόλις ολοκληρώνουν την πράξη τους, χωρίς ταραχή, προσπαθούν να διαφύγουν.

Η γυναίκα 72 ετών, η οποία είναι συγγενής εν ενεργεία βουλευτή, πεθερά του για την ακρίβεια, καλεί σε βοήθεια.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που περιπολούσαν ειδοποιήθηκαν από περίοικους. Σπεύδουν και εντοπίζουν τα δύο παιδιά να κρύβονται πίσω από ένα αυτοκίνητο. Τα συλλαμβάνουν και όπως διαπιστώθηκε το 8χρονο αγόρι είχε συλληφθεί ξανά για κλοπή.