Super League: Έκτακτο Δ.Σ. έπειτα από κοινό αίτημα για την αύξηση των ομάδων και την κατάργηση των play offs και των play out

Ύστερα το αίτημα των πέντε ΠΑΕ, η Super League ανακοίνωσε τη σύγκληση έκτακτου ΔΣ μέσα στις επόμενες ημέρες, με βασικό θέμα συζήτησης την αναδιάρθρωση.

Σύμφωνα με το ertsports.gr, οι ομάδες που ζήτησαν να συζητηθεί το συγκεκριμένα θέμα ήταν οι: ΑΕΛ, Αστέρας Τρίπολης, Παναιτωλικός, Πανσερραϊκός και ΠΑΟΚ. Οι προαναφερθείσες ΠΑΕ αξιώνουν τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος της Super League από την επόμενη κιόλας αγωνιστική περίοδο με 16 ομάδες και όχι με 14 όπως συνέβαινε έως τώρα, καθώς και την κατάργηση των playoffs και playouts.

Σήμερα 20/5 η Super League έστειλε έγγραφο στα 14 μέλη της με το οποίο ενημερώνει για το σχετικό αίτημα των πέντε ΠΑΕ, και για το ότι θα υπάρξει ειδοποίηση αύριο (21/5), για σύγκληση έκτακτου ΔΣ με μοναδικό θέμα την αναδιάρθρωση.