Super League: Έκτακτο Δ.Σ. έπειτα από κοινό αίτημα για την αύξηση των ομάδων και την κατάργηση των play offs και των play out

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

super league
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ύστερα το αίτημα των πέντε ΠΑΕ, η Super League ανακοίνωσε τη σύγκληση έκτακτου ΔΣ μέσα στις επόμενες ημέρες, με βασικό θέμα συζήτησης την αναδιάρθρωση.

Σύμφωνα με το ertsports.gr, οι ομάδες που ζήτησαν να συζητηθεί το συγκεκριμένα θέμα ήταν οι: ΑΕΛ, Αστέρας Τρίπολης, Παναιτωλικός, Πανσερραϊκός και ΠΑΟΚ. Οι προαναφερθείσες ΠΑΕ αξιώνουν τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος της Super League από την επόμενη κιόλας αγωνιστική περίοδο με 16 ομάδες και όχι με 14 όπως συνέβαινε έως τώρα, καθώς και την κατάργηση των playoffs και playouts.

Σήμερα 20/5 η Super League έστειλε έγγραφο στα 14 μέλη της με το οποίο ενημερώνει για το σχετικό αίτημα των πέντε ΠΑΕ, και για το ότι θα υπάρξει ειδοποίηση αύριο (21/5), για σύγκληση έκτακτου ΔΣ με μοναδικό θέμα την αναδιάρθρωση.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σύλλογος εργαζομένων ΨΝΑ: Ο θάνατος ασθενούς φέρνει στο φως τις ελλείψεις προσωπικού

Αργεί να σας πάρει ο ύπνος; Τι σημαίνει και πώς να το αντιμετωπίσετε, σύμφωνα με το Cleveland

Εργαζόμενοι στον Επισιτισμό – Τουρισμό: Προχωρούν σε πανελλαδική απεργία στις 24 Ιουνίου – «Το επίδομα ανεργίας αντί να επε...

Η «ακτινογραφία» της στεγαστικής κρίσης στη χώρα μας – 1 στα 10 νοικοκυριά έχει καθυστερήσεις σε πληρωμές δανείων ή ενοικίω...

Η Locus Robotics εξαγοράζει τη Nexera Robotics για να απογειώσει τις δυνατότητες του ρομπότ Locus Array

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
15:37 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Δημήτρης Γιαννακόπουλος από το «T-Center»: «Να είσαι έτοιμος να κάνεις το ωραιότερο Final Four, για να το δεις από την τηλεόραση»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στο T-Center, το οποίο προετοιμάζεται για το Final Four της ...
01:51 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Ολονύχτιο πάρτι στο Λονδίνο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Άρσεναλ – Δείτε βίντεο

Σε ένα απέραντο πάρτι έχει μετατραπεί η περιοχή γύρω από το Emirates στο βόρειο Λονδίνο, καθώς...
23:48 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Premier League: Η Μπόρνμουθ απέσπασε βαθμό από τη Σίτι ανακηρύσσοντας Πρωταθλήτρια Αγγλίας την Άρσεναλ

Η Μάντσεστερ Σίτι ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Μπόρνμουθ κι έκανε δώρο τον τίτλο της Premier League...
10:52 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Βραζιλία: Ο Αντσελότι κάλεσε τον Νεϊμάρ για το Μουντιάλ – «Σωματικά, νιώθω πολύ καλά» – ΒΙΝΤΕΟ

Έπειτα από απουσία δύο ετών, ο Νεϊμάρ κλήθηκε στην Εθνική Βραζιλίας από τον προπονητή Κάρλο Αν...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν