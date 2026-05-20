Νέες απειλές Τραμπ: «Τα πάντα έχουν χαθεί για το Ιράν – Ή θα υπογράψουν ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά»

Σε μια σειρά άκρως επιθετικών δηλώσεων προχώρησε την Τετάρτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας πως οι στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης έχουν εκμηδενιστεί και θέτοντας το δίλημμα ανάμεσα σε μια τελική συμφωνία ή την πλήρη ολοκλήρωση της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης.

Την ίδια ώρα, η Μέση Ανατολή παραμένει σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, με το Ισραήλ να προετοιμάζεται για όλα τα σενάρια και το Ιράν να καταγγέλλει πολεμική προετοιμασία των αντιπάλων του.

Το τελεσίγραφο Τραμπ

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην τελετή αποφοίτησης της Ακαδημίας του Λιμενικού Σώματος των ΗΠΑ (US Coast Guard Academy), ο Τραμπ παρουσίασε μια εικόνα απόλυτης αμερικανικής επικράτησης στο πεδίο των μαχών.

«Τα πάντα έχουν χαθεί. Το ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί. Η αεροπορία τους έχει εξαφανιστεί. Σχεδόν τα πάντα. Το μόνο ερώτημα είναι, πάμε να το τελειώσουμε; Πρόκειται να υπογράψουν κάποιο έγγραφο; Ας δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει νωρίτερα σε δημοσιογράφους πως «δεν βιάζεται» για την επίτευξη μιας συμφωνίας με το Ιράν και ότι σκοπεύει «να δώσει σε αυτό μία ευκαιρία».

Σε ύψιστο συναγερμό ο ισραηλινός στρατός

Καθώς η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη ανταλλάσσουν διαρκώς απειλές, το Ισραήλ θωρακίζεται για την περίπτωση κατάρρευσης της εύθραυστης εκεχειρίας.

Την Τετάρτη, ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού (IDF), αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, ξεκαθάρισε πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής, έτοιμες να ανταποκριθούν άμεσα σε οποιαδήποτε εξέλιξη.

Ιράν: «Ο εχθρός επιδιώκει μια νέα περιπέτεια»

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, εξαπέλυσε δριμύ κατηγορώ εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ, υποστηρίζοντας πως η παρούσα παύση των εχθροπραξιών εργαλειοποιείται από τη Δύση για την προετοιμασία ενός νέου χτυπήματος.

«Είμαστε μάρτυρες μιας εκεχειρίας στα στρατιωτικά μέτωπα εδώ και περίπου έναν μήνα, αλλά οι φανερές και κρυφές κινήσεις του εχθρού δείχνουν ότι, παράλληλα με τις οικονομικές και πολιτικές πιέσεις, δεν έχει εγκαταλείψει τους στρατιωτικούς του στόχους και επιδιώκει έναν νέο γύρο πολέμου και μια νέα περιπέτεια», είπε χαρακτηριστικά.