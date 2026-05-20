Channel 12: Τραμπ και Νετανιάχου είχαν μια «δραματική» συνομιλία – «Στα πρόθυρα μιας απόφασης» για τον πόλεμο στο Ιράν

Μια «μακρά και δραματική» τηλεφωνική επικοινωνία είχαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, σηματοδοτώντας τη δεύτερη επαφή τους μέσα σε λίγες μόλις ημέρες, όπως μετέδωσε την Τετάρτη το Channel 12.

Αν και δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα επίσημες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών, το ισραηλινό δίκτυο τις χαρακτήρισε καθοριστικές, σημειώνοντας ότι οι δύο ηγέτες βρίσκονται «στα πρόθυρα μιας απόφασης» σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Διχασμός για τα επόμενα βήματα

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης, ο Νετανιάχου αμφιβάλλει όλο και περισσότερο για το αν οι περαιτέρω διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη θα οδηγήσουν σε ειρηνευτική συμφωνία και επιθυμεί την επανέναρξη των στρατιωτικών πληγμάτων.

Από την άλλη πλευρά, ο Τραμπ επιδιώκει να ασκήσει εντονότερη πίεση για μια συμφωνία, βάσει της οποίας το Ιράν θα εγκαταλείψει το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων του, προτού υπάρξει οποιαδήποτε επιστροφή στον πόλεμο.

Μέχρι στιγμής, ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε το γραφείο του Νετανιάχου έχουν εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για το τηλεφώνημα.

Σήμερα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως «δεν βιάζεται» για μια συμφωνία με την Τεχεράνη.

Η επικοινωνία αυτή που αποκαλύπτει το Channel 12, ακολουθεί μια προηγούμενη συνομιλία που είχαν την Κυριακή, η οποία διήρκεσε περισσότερο από 30 λεπτά και επικεντρώθηκε στην «πιθανότητα ανανέωσης των μαχών στο Ιράν».

Έπειτα από εκείνο το τηλεφώνημα, ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει την Τεχεράνη μέσω του Truth Social, ότι «ο χρόνος τρέχει».

Μάλιστα, είχε προσθέσει σε ανάρτησή του: «έδωσα οδηγίες στο υπουργείο Άμυνας να είναι έτοιμο να προχωρήσει σε μια πλήρη, μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν, ανά πάσα στιγμή, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί μια αποδεκτή συμφωνία».

Σημειώνεται ότι το βράδυ της Δευτέρας, ο Τραμπ ανακοίνωσε πως ανέβαλε ένα πλήγμα κατά του Ιράν που είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη, κατόπιν αιτήματος της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η αποκάλυψη των NYT για το «σχέδιο Αχμαντινετζάντ»

Η νέα δραματική συνομιλία των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη των New York Times ότι το Ισραήλ, με την έγκριση του Τραμπ, ξεκίνησε τον πόλεμο έχοντας ένα «τολμηρό» σχέδιο: να εγκαταστήσει τον σκληροπυρηνικό πρώην πρόεδρο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ ως τον νέο ηγέτη του Ιράν, μετά την εξόντωση του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στα πρώτα πλήγματα.

Το σχέδιο ωστόσο κατέρρευσε από την πρώτη κιόλας ημέρα, όταν ο Αχμαντινετζάντ τραυματίστηκε από ισραηλινό πλήγμα στο σπίτι του στην Τεχεράνη —το οποίο είχε ως στόχο να τον απελευθερώσει από τον κατ’ οίκον περιορισμό— και έκτοτε δεν έχει εμφανιστεί δημόσια.

Ο Αχμαντινετζάντ, ο οποίος είχε έρθει σε ρήξη με τον Χαμενεΐ, ήταν γνωστός κατά τη διάρκεια της προεδρίας του (2005-2013) για τις εκκλήσεις του «να σβηστεί το Ισραήλ από τον χάρτη», ενώ είχε στηρίξει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και είχε καταστείλει βίαια τις πολιτικές διαμαρτυρίες.

Αμερικανός αξιωματούχος που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν δήλωσε στη Daily Mail: «Τα αποτυχημένα σχέδια για τον Αχμαντινετζάντ απλώς αποδεικνύουν περαιτέρω ότι δεν υπάρχει καλός ηγέτης στις τρέχουσες τάξεις της κυβέρνησής τους. Δεν υπάρχει Ντέλσι Ροντρίγκεζ στο Ιράν».

Από την πλευρά του, στενός συνεργάτης του Αχμαντινετζάντ ανέφερε στους New York Times ότι οι ΗΠΑ ήθελαν τον πρώην πρόεδρο να «παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο» στην ηγεσία της χώρας.

Η Ουάσινγκτον τον έβλεπε ως ένα πιθανό παράλληλο παράδειγμα με την Ντέλσι Ροντρίγκεζ, η οποία ανέλαβε την εξουσία στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του Νικόλας Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις και έκτοτε συνεργάζεται στενά με την κυβέρνηση Τραμπ.

Σύμφωνα με τον ίδιο συνεργάτη, ο Αχμαντινετζάντ πίστευε ότι το πλήγμα ήταν μια προσπάθεια απελευθέρωσής του και ότι η Ουάσινγκτον τον θεωρούσε ικανό να ηγηθεί του Ιράν.

Παραμένει ασαφές πώς ακριβώς σχεδίαζαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ να τον εγκαταστήσουν στην εξουσία.

Αν και ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι στόχοι του πολέμου επικεντρώνονται αυστηρά στην εξάλειψη των πυρηνικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης, στην κατάσχεση του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου και στη διάλυση των βαλλιστικών πυραύλων, η αποκάλυψη του σχεδίου υπονομεύει αυτή τη γραμμή, υποδηλώνοντας ότι ήλπιζαν να τοποθετήσουν μια πιο εύκαμπτη ηγεσία στην Τεχεράνη.

Οι προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν

Όπως είχαν αναφέρει προηγουμένως οι New York Times, λίγο πριν από την έναρξη του πολέμου, το υπουργικό συμβούλιο του Τραμπ, τον είχε προειδοποιήσει ότι η εξόντωση του Αλί Χαμενεΐ δεν θα πυροδοτούσε αλλαγή καθεστώτος.

Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, είχε χαρακτηρίσει την ιδέα «φαρσοκωμωδία» και ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, την είχε απορρίψει ως «μ@λ@κί@ς».

Ωστόσο, ο Νετανιάχου είχε διαβεβαιώσει τον Τραμπ σε μια ιδιωτική ενημέρωση στις 11 Φεβρουαρίου ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να ανατρέψει την ηγεσία της Τεχεράνης — μια εκτίμηση που, όπως δήλωσε αργότερα στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Νταν Κέιν, το Ισραήλ είχε «υπερπουλήσει».