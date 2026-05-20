Δαφνί: «Ο θάνατος του ασθενούς φέρνει στο φως τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού» τονίζει ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Δαφνί
Τη θλίψη του για τον θάνατο ασθενούς που νοσηλευόταν σε Ψυχιατρική Κλινική Ενηλίκων του πρώην Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «Δαφνί» εκφράζει ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ, σημειώνοντας ότι τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι το συμβάν αναδεικνύει «τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας, κάνοντας λόγο για λειτουργία “κάτω από τα όρια ασφαλείας”». Όπως αναφέρει, «στο πρώην ΨΝΑ υπηρετούν 46 ψυχίατροι σε σύνολο 90 οργανικών θέσεων, ενώ σημαντικά είναι και τα κενά στο νοσηλευτικό προσωπικό, αφού από τις 935 οργανικές θέσεις ΠΕ, ΤΕ νοσηλευτών και ΔΕ βοηθών νοσηλευτών καλυμμένες είναι μόνο οι 489».

Προσθέτει ότι το πρώην ΨΝΑ έχει φτάσει να εφημερεύει «3 φορές σε 7 ημέρες, σε επισφαλείς συνθήκες για ασθενείς και εργαζόμενους. Μόνο για το έτος 2025 στα ΤΕΠ του πρώην ΨΝΑ, που με ευθύνη της Διοίκησης της 2ης ΥΠΕ παραμένει κλειστό σε μέρες που δεν εφημερεύει το Νοσοκομείο, εξετάστηκαν 4.677 ασθενείς και έγιναν 2.272 εισαγωγές, ενώ από αυτές οι 1.535 ήταν ακούσιες και οι 743 εκούσιες εισαγωγές».

Ο Σύλλογος ζητά άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

