Ισραήλ: Διεθνές «κύμα» οργής μετά το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ με τους ακτιβιστές στολίσκου «Global Sumud» – «Είμαστε συγκλονισμένοι»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Ισραήλ ακτιβιστές Global Sumud Flotilla
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Διπλωματική ένταση έχει ξεσηκώσει το Ισραήλ, καθώς μετά την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ελλάδα, μια σειρά από κορυφαίες δυτικές δυνάμεις προχωρούν σε δριμείες καταδίκες και έκτακτες συγκλήσεις των Ισραηλινών διπλωματικών αντιπροσώπων.

Νετανιάχου: «Ο τρόπος του Μπεν-Γκβιρ δεν συνάδει με τις αξίες του Ισραήλ» – Σπάνια επίπληξη για το βίντεο με τους ακτιβιστές του «Global Sumud Flotilla»

Αιτία της παγκόσμιας κατακραυγής είναι το βίντεο που δημοσίευσε ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, στο οποίο χλευάζει δεκάδες ακτιβιστές του ανθρωπιστικού στολίσκου για τη Γάζα «Global Sumud», οι οποίοι εξαναγκάστηκαν να γονατίσουν με τα χέρια τους δεμένα πισθάγκωνα, μετά την αναχαίτιση των σκαφών τους σε διεθνή ύδατα την Τρίτη.

Βρετανία: «Είμαστε ειλικρινά συγκλονισμένοι»

Η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ, δήλωσε την Τετάρτη «ειλικρινά συγκλονισμένη» από το οπτικοακουστικό υλικό του Μπεν-Γκβιρ.

Σε επίσημη δήλωσή της στην πλατφόρμα X, η Κούπερ γνωστοποίησε ότι το Λονδίνο βρίσκεται σε επαφή με τις οικογένειες αρκετών Βρετανών υπηκόων που εμπλέκονται στο περιστατικό και τους παρέχει προξενική υποστήριξη.

«Απαιτήσαμε εξηγήσεις από τις ισραηλινές αρχές και καταστήσαμε σαφείς τις υποχρεώσεις τους να προστατεύσουν τα δικαιώματα των πολιτών μας και όλων των εμπλεκομένων», πρόσθεσε.

Ολλανδία: «Παραβίαση της βασικής ανθρώπινης αξιοπρέπειας»

Στην άμεση σύγκληση του Ισραηλινού πρέσβη προχωρά και η Ολλανδία, με τον υπουργό Εξωτερικών, Τομ Μπέρεντσεν να χαρακτηρίζει «απαράδεκτη» τη μεταχείριση των κρατουμένων.

Σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε: «Οι εικόνες που κοινοποίησε ο εξτρεμιστής υπουργός Μπεν-Γκβιρ με τους κρατούμενους ακτιβιστές του στολίσκου είναι σοκαριστικές και απαράδεκτες. Αυτή η μεταχείριση των κρατουμένων παραβιάζει τη βασική ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Έθεσα το θέμα απευθείας στον Ισραηλινό ομόλογό μου Γκιντεόν Σάαρ και θα καλέσω τον Ισραηλινό πρεσβευτή».

Καναδάς: «Βαθύτατα ανησυχητικό»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Καναδάς, ανακοινώνοντας διάβημα διαμαρτυρίας προς τον πρέσβη του Ισραήλ.

Η Καναδή ΥΠΕΞ Ανίτα Άναντ, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης, τόνισε: «Αυτό που είδαμε, συμπεριλαμβανομένου του βίντεο που κοινοποίησε ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, είναι βαθύτατα ανησυχητικό και απολύτως απαράδεκτο».

«Πρόκειται για ένα ζήτημα που λαμβάνουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μας. Είναι ζήτημα ανθρωπιστικής μεταχείρισης αμάχων και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ενεργούμε με απόλυτη κατεπείγουσα ανάγκη», σημείωσε.

Ισπανία: Σύγκληση πρέσβη και απαίτηση για «συγγνώμη»

Σε τροχιά διπλωματικής σύγκρουσης με το Τελ Αβίβ εισέρχεται και η Μαδρίτη.

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, ανακοίνωσε στο X ότι «κάλεσε επειγόντως» τον επιτετραμμένο του Ισραήλ στην Ισπανία.

Ο Αλμπάρες χαρακτήρισε την κράτηση και τη μεταχείριση των ακτιβιστών του στολίσκου ως «τερατώδη, ανάξια και ταπεινωτική», απαιτώντας παράλληλα την «άμεση απελευθέρωσή τους» καθώς και «συγγνώμη από την κυβέρνηση του Ισραήλ».

Καταδίκη από Γερμανία και Βέλγιο

Η Γερμανία και το Βέλγιο προστέθηκαν επίσης στη μακρά λίστα των ευρωπαϊκών κρατών που καταδικάζουν τις ισραηλινές ενέργειες.

Ο πρέσβης της Γερμανίας στο Ισραήλ, Στέφεν Ζάιμπερτ, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X πως τέτοιες ενέργειες είναι «εντελώς απαράδεκτες».


Από την πλευρά του, ο ΥΠΕΞ του Βελγίου, Μαξίμ Πρεβό, περιέγραψε τις εικόνες ως «βαθύτατα ανησυχητικές» και επιβεβαίωσε πως μεταξύ των κρατουμένων βρίσκονται και Βέλγοι πολίτες, χαρακτηρίζοντας τις πράξεις του Ισραήλ συνολικά «απαράδεκτες».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αργεί να σας πάρει ο ύπνος; Τι σημαίνει και πώς να το αντιμετωπίσετε, σύμφωνα με το Cleveland

Πανελλήνιες 2026: 10 απλά μέτρα για καλύτερη μνήμη, συγκέντρωση και πνευματική απόδοση

Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,40%, στα 274,76 εκατ. ευρώ ο τζίρος

ΟΗΕ: «Το παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ κινδυνεύει να προκαλέσει αγροδιατροφικό σοκ» προειδοποιεί ο FAO

Παράδοξη σύνδεση μεταξύ βιταμίνης D και πόνου μετά από επέμβαση καρκίνου του μαστού – Τι αποκάλυψε νέα μελέτη

Windows 11: 4 εύκολα κόλπα για να επιταχύνετε το PC σας χωρίς επιπλέον λογισμικό
περισσότερα
19:44 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Νέες απειλές Τραμπ: «Τα πάντα έχουν χαθεί για το Ιράν – Ή θα υπογράψουν ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά»

Σε μια σειρά άκρως επιθετικών δηλώσεων προχώρησε την Τετάρτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμ...
17:19 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Τραμπ: Έχουμε θέσει υπό τον έλεγχό μας το Ιράν – Δεν βιάζομαι για τη συμφωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Κοινή Βάση Άντριους κοντά ...
17:09 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Επική γκάφα ραδιοφωνικού σταθμού στη Βρετανία – Ανακοίνωσε ότι… ο βασιλιάς Κάρολος πέθανε και έπαιξε το «God Save the King»

Σε μια πρωτοφανή γκάφα προχώρησε ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βρετανία, ο οποίος αναγκάστηκε ...
16:47 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Ισραήλ: Αντιδράσεις για το βίντεο με τους κρατούμενους ακτιβιστές του στολίσκου «Global Sumud» – «Ντροπιαστικό» λέει ο ΥΠΕΞ της χώρας

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντεόν Σάαρ, άσκησε δριμεία κριτική στον Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν