Ισραήλ: Διεθνές «κύμα» οργής μετά το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ με τους ακτιβιστές στολίσκου «Global Sumud» – «Είμαστε συγκλονισμένοι»

Διπλωματική ένταση έχει ξεσηκώσει το Ισραήλ, καθώς μετά την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ελλάδα, μια σειρά από κορυφαίες δυτικές δυνάμεις προχωρούν σε δριμείες καταδίκες και έκτακτες συγκλήσεις των Ισραηλινών διπλωματικών αντιπροσώπων.

Αιτία της παγκόσμιας κατακραυγής είναι το βίντεο που δημοσίευσε ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, στο οποίο χλευάζει δεκάδες ακτιβιστές του ανθρωπιστικού στολίσκου για τη Γάζα «Global Sumud», οι οποίοι εξαναγκάστηκαν να γονατίσουν με τα χέρια τους δεμένα πισθάγκωνα, μετά την αναχαίτιση των σκαφών τους σε διεθνή ύδατα την Τρίτη.

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור Welcome to Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

Βρετανία: «Είμαστε ειλικρινά συγκλονισμένοι»

Η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ, δήλωσε την Τετάρτη «ειλικρινά συγκλονισμένη» από το οπτικοακουστικό υλικό του Μπεν-Γκβιρ.

Σε επίσημη δήλωσή της στην πλατφόρμα X, η Κούπερ γνωστοποίησε ότι το Λονδίνο βρίσκεται σε επαφή με τις οικογένειες αρκετών Βρετανών υπηκόων που εμπλέκονται στο περιστατικό και τους παρέχει προξενική υποστήριξη.

«Απαιτήσαμε εξηγήσεις από τις ισραηλινές αρχές και καταστήσαμε σαφείς τις υποχρεώσεις τους να προστατεύσουν τα δικαιώματα των πολιτών μας και όλων των εμπλεκομένων», πρόσθεσε.

I am truly appalled at the video posted by Israeli Cabinet Minister Ben-Gvir taunting those involved in the Global Sumud Flotilla. This violates the most basic standards of respect and dignity in the way people should be treated. We are in touch with the families of a number… — Yvette Cooper (@YvetteCooperMP) May 20, 2026

Ολλανδία: «Παραβίαση της βασικής ανθρώπινης αξιοπρέπειας»

Στην άμεση σύγκληση του Ισραηλινού πρέσβη προχωρά και η Ολλανδία, με τον υπουργό Εξωτερικών, Τομ Μπέρεντσεν να χαρακτηρίζει «απαράδεκτη» τη μεταχείριση των κρατουμένων.

Σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε: «Οι εικόνες που κοινοποίησε ο εξτρεμιστής υπουργός Μπεν-Γκβιρ με τους κρατούμενους ακτιβιστές του στολίσκου είναι σοκαριστικές και απαράδεκτες. Αυτή η μεταχείριση των κρατουμένων παραβιάζει τη βασική ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Έθεσα το θέμα απευθείας στον Ισραηλινό ομόλογό μου Γκιντεόν Σάαρ και θα καλέσω τον Ισραηλινό πρεσβευτή».

The images shared by extremist Minister Ben-Gvir of detained Flotilla activists are shocking and unacceptable. This treatment of detainees violates basic human dignity. I raised this directly with my Israeli colleague @gidonsaar and will summon the Israeli ambassador. 1/2 — Tom Berendsen (@ministerBZ) May 20, 2026

Καναδάς: «Βαθύτατα ανησυχητικό»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Καναδάς, ανακοινώνοντας διάβημα διαμαρτυρίας προς τον πρέσβη του Ισραήλ.

Η Καναδή ΥΠΕΞ Ανίτα Άναντ, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης, τόνισε: «Αυτό που είδαμε, συμπεριλαμβανομένου του βίντεο που κοινοποίησε ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, είναι βαθύτατα ανησυχητικό και απολύτως απαράδεκτο».

«Πρόκειται για ένα ζήτημα που λαμβάνουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μας. Είναι ζήτημα ανθρωπιστικής μεταχείρισης αμάχων και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ενεργούμε με απόλυτη κατεπείγουσα ανάγκη», σημείωσε.

#BREAKING Canada summons Israeli ambassador for ‘absolutely unacceptable’ mistreatment of activists aboard Global Sumud flotilla: Foreign Minister Anita Anand pic.twitter.com/HFJrL0LZNA — Anadolu English (@anadoluagency) May 20, 2026

Ισπανία: Σύγκληση πρέσβη και απαίτηση για «συγγνώμη»

Σε τροχιά διπλωματικής σύγκρουσης με το Τελ Αβίβ εισέρχεται και η Μαδρίτη.

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, ανακοίνωσε στο X ότι «κάλεσε επειγόντως» τον επιτετραμμένο του Ισραήλ στην Ισπανία.

Ο Αλμπάρες χαρακτήρισε την κράτηση και τη μεταχείριση των ακτιβιστών του στολίσκου ως «τερατώδη, ανάξια και ταπεινωτική», απαιτώντας παράλληλα την «άμεση απελευθέρωσή τους» καθώς και «συγγνώμη από την κυβέρνηση του Ισραήλ».

Ante el trato monstruoso, indigno y humillante de un ministro de Israel a los españoles y resto de miembros de la flotilla he convocado urgentemente a la encargada de negocios de Israel. Exijo su liberación inmediata y disculpas del gobierno de Israel. pic.twitter.com/3IugTQGqY3 — José Manuel Albares (@jmalbares) May 20, 2026

Καταδίκη από Γερμανία και Βέλγιο

Η Γερμανία και το Βέλγιο προστέθηκαν επίσης στη μακρά λίστα των ευρωπαϊκών κρατών που καταδικάζουν τις ισραηλινές ενέργειες.

Ο πρέσβης της Γερμανίας στο Ισραήλ, Στέφεν Ζάιμπερτ, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X πως τέτοιες ενέργειες είναι «εντελώς απαράδεκτες».

It is good to hear many Israeli voices – including the foreign minister – call out in all clarity Minister Ben Gvir‘s treatment of the detainees for what it is: wholly unacceptable and incompatible with the basic values of our countries. — Steffen Seibert (@GerAmbTLV) May 20, 2026



Από την πλευρά του, ο ΥΠΕΞ του Βελγίου, Μαξίμ Πρεβό, περιέγραψε τις εικόνες ως «βαθύτατα ανησυχητικές» και επιβεβαίωσε πως μεταξύ των κρατουμένων βρίσκονται και Βέλγοι πολίτες, χαρακτηρίζοντας τις πράξεις του Ισραήλ συνολικά «απαράδεκτες».