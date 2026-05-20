Πώς έγινε το τροχαίο με τον νεκρό μοτοσικλετιστή στην Αττική Οδό – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Ανακοίνωση εξέδωσε πριν απο λίγο η Ελληνική Αστυνομία, σχετικά με το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην Αττική Οδό, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 60χρονος μοτοσικλετιστής.

Όπως έγινε γνωστό, η μοτοσικλέτα προσέκρουσε αρχικά σε περιπολικό της ΕΛΑΣ, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) για τη διενέργεια τροχονομικού ελέγχου, με αποτέλεσμα ο 60χρονος να χάσει τον έλεγχο, να πέσει πάνω σε φορτηγό και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ: «το περιπολικό του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού βρισκόταν σταθμευμένο στη ΛΕΑ πλησίον του σταθμού διοδίων Ανθούσας στο ρεύμα προς Ελευσίνα για τη βεβαίωση τροχονομικής παράβασης σε οδηγό φορτηγού για μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια της ολιγόλεπτης στάσης οι αστυνομικοί είχαν θέσει σε λειτουργία προειδοποιητικά μέσα (φάρους και αλάρμ), προκειμένου να διασφαλίζεται η έγκαιρη προειδοποίηση των οδηγών.

Κατά την ολοκλήρωση του τροχονομικού ελέγχου και ενώ οι Αστυνομικοί είχαν εισέλθει στο περιπολικό για να αποχωρήσουν από το σημείο, δίκυκλη μοτοσυκλέτα προσέκρουσε αρχικά στο πίσω πλαϊνό αριστερό μέρος του περιπολικού, έπειτα έσπασε τον καθρέπτη της πόρτας του οδηγού και κατέληξε στο πίσω αριστερό μέρος του υπό έλεγχο φορτηγού, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αναβάτη της μοτοσικλέτας».

«Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αττικής Οδού, ενώ παράλληλα έχει ενημερωθεί και ο αρμόδιος Εισαγγελέας» αναφέρει ακόμη στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Σχετικά με θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα, 20-05-2026 και ώρα 15.10 στην Αττική Οδό γνωρίζεται ότι:

