Eurostat: Στο 4,6% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο – Τα στοιχεία για την Ευρωζώνη

Στεφανία Κασίμη

Oικονομία

Eurostat
Στο 4,6% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο από 3,4% που ήταν τον Μάρτιο,  σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Eurostat που βασίζονται στον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή.

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στην ευρωζώνη ήταν 3,0% τον Απρίλιο του 2026, από 2,6% τον Μάρτιο. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο ρυθμός ήταν 2,2%. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 3,2% τον Απρίλιο του 2026, από 2,8% τον Μάρτιο. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο ρυθμός ήταν 2,4%.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Σουηδία (0,5%), τη Δανία (1,2%) και την Τσεχία (2,1%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (9,5%), τη Βουλγαρία (6,0%) και την Κροατία (5,4%). Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2026, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε πέντε κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε ένα και αυξήθηκε σε 21.

Κύριος ένοχος για την ανατίμηση είναι η ενέργεια. Ύστερα από μήνες αποκλιμάκωσης, οι τιμές ενέργειας στην ευρωζώνη εκτινάχθηκαν σε ετήσια βάση στο 10,8% τον Απρίλιο, από 5,1% τον Μάρτιο, και συνεισέφεραν σχεδόν ένα ολόκληρο ποσοστιαίο μόριο (0,99) στο συνολικό ποσοστό πληθωρισμού.

Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο του 2026, οι υπηρεσίες (+1,38 ποσοστιαίες μονάδες,), η ενέργεια (+0,99 ποσοστιαίες μονάδες), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός (+0,46 ποσοστιαίες μονάδες) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,20 ποσοστιαίες μονάδες) συνέβαλαν θετικά στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ.

Τα νέα στοιχεία αναμφίβολα περιπλέκουν τις συζητήσεις για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η σύνθεση του πληθωρισμού, με ενέργεια και υπηρεσίες να έχουν πάρει φωτιά ταυτόχρονα, δεν αφήνει πολλά περιθώρια χαλάρωσης, ιδίως όταν 21 από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ κατέγραψαν άνοδο τον Απρίλιο σε σχέση με τον Μάρτιο. Η επόμενη ανακοίνωση flash για τον πληθωρισμό Μαΐου 2026 έχει προγραμματιστεί για τις 2 Ιουνίου.

 

 

 

 

 

