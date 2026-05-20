«Θρίλερ» στο δάσος της Στροφυλιάς: Βρέθηκαν ανθρώπινα οστά από εργαζόμενους – Στο σημείο ιατροδικαστής

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

Συναγερμός έχει σημάνει από το πρωί στο δάσος της Στροφυλιάς, στη Δυτική Αχαΐα, καθώς κατά τη διάρκεια εργασιών για την αντιπυρική προστασία, εντοπίστηκαν υπολείμματα οστών ανθρώπινου σώματος σε ερημική περιοχή .

Οι εργαζόμενοι ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία που έσπευσε στο σημείο. Παράλληλα, κλήθηκε ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών προκειμένου να εξετάσει τα ευρήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 τα οστά που εντοπίστηκαν αναμένεται να μεταφερθούν για εργαστηριακή εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί η ταυτότητα του ατόμου στο οποίο ανήκουν, καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν στο σημείο.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

