Ισραήλ: Εξετάζει το κλείσιμο του προξενείου του στην Κωνσταντινούπολη – Στο τραπέζι το κόστος και η ασφάλεια

Το Ισραήλ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να βάλει οριστικό λουκέτο στο προξενείο του στην Κωνσταντινούπολη, ένα από τα πρώτα διπλωματικά γραφεία που ίδρυσε παγκοσμίως, το οποίο μάλιστα είχε γίνει στόχος ένοπλης επίθεσης τον περασμένο Απρίλιο, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο ισραηλινή πηγή.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του AFP, η πρεσβεία του Ισραήλ στην Άγκυρα θα παραμείνει ανοιχτή, ωστόσο εξακολουθεί να είναι πλήρως απογυμνωμένη από διπλωματικό προσωπικό.

Υπενθυμίζεται ότι οι Ισραηλινοί διπλωμάτες είχαν απομακρυνθεί εσπευσμένα από την τουρκική πρωτεύουσα αμέσως μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Με τον ίδιο τρόπο είχαν εκκενωθεί και οι εγκαταστάσεις του προξενείου στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο βρίσκεται σε μια εμπορική συνοικία της μεγαλύτερης πόλης της Τουρκίας.

Έκτοτε, και τα δύο διπλωματικά ιδρύματα λειτουργούν αποκλειστικά με ντόπιο, τουρκικό προσωπικό.

Τα σενάρια κατεδάφισης και το υψηλό κόστος

Η ισραηλινή πηγή ξεκαθάρισε ότι οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί, καθώς η υπόθεση συνδέεται και με ευρύτερα σχέδια αντισεισμικής προστασίας στην Κωνσταντινούπολη, τα οποία προβλέπουν την κατεδάφιση του κτιρίου όπου στεγάζεται η διπλωματική αποστολή.

«Το θέμα τελεί υπό συζήτηση – δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση», επέμεινε η πηγή, προσθέτοντας ωστόσο τη διάσταση του οικονομικού βάρους που αντιμετωπίζει το Τελ Αβίβ.

«Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι αυτοί οι άδειοι χώροι, οι οποίοι μας ανήκουν, μας κοστίζουν πολλά χρήματα», εξήγησε.

Η ένοπλη επίθεση

Η συζήτηση για το μέλλον του προξενείου έρχεται σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας, καθώς στις 7 Απριλίου σημειώθηκε περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά στο κτίριο.

Μέχρι στιγμής, καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Από την πλευρά τους, οι τουρκικές αρχές απέδωσαν τότε την ενέργεια σε μια «τρομοκρατική οργάνωση που εργαλειοποιεί τη θρησκεία», χωρίς ωστόσο να δώσουν στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες.