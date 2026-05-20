Συγκινητική κίνηση από την Εθνική Πορτογαλίας: Συμπεριέλαβε τον Ντιόγκο Ζότα στην αποστολή της για το Μουντιάλ 2026

Σε μια συγκινητική κίνηση προχώρησε η Εθνική Πορτογαλίας καθώς συμπεριέλαβε τιμητικά τον Ντιόγκο Ζότα στην αποστολή της για το Μουντιάλ 2026.

Ο Ντιόγκο Ζότα σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στις 3 Ιουλίου 2025, σε ηλικία 28 ετών, μαζί με τον αδελφό του, Αντρέ Σίλβα. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Πορτογαλίας, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ανακοίνωσε ότι η ομάδα θα παραταχθεί με «27+1» παίκτες, αφιερώνοντας ουσιαστικά μία θέση στον πρώην ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ.

Ο άτυχος ποδοσφαιριστής κατέγραψε 49 συμμετοχές με το εθνόσημο και συνέβαλε στην κατάκτηση του Nations League τις σεζόν 2018-19 και 2024-25. Ο τελικός απέναντι στην Ισπανία αποτέλεσε το τελευταίο παιχνίδι του με τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας.

Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ δήλωσε: «Είναι η δύναμή μας, η χαρά μας. Η απώλεια του Ντιόγκο ήταν μια αξέχαστη και πολύ δύσκολη στιγμή, αλλά την επόμενη κιόλας μέρα ήταν στο χέρι όλων μας να αγωνιστούμε για το όνειρο του Ντιόγκο και για το παράδειγμα που πάντα έδινε στην εθνική μας ομάδα. Το πνεύμα, η δύναμη και το παράδειγμα του Ζότα είναι το θετικό και θα είναι πάντα το θετικό», είπε χαρακτηριστικά.