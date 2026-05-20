Ελληνική «σφραγίδα» στη φρεγάτα «Amiral Louzeau» του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού – Τμήματά της κατασκευάστηκαν στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Φρεγάτα Amiral Louzeau
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ως μία ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία χαρακτηρίζουν τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας την καθέλκυση της δεύτερης φρεγάτας FDI του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού «Amiral Louzeau», στην κατασκευή της οποίας συμμετείχε και ελληνική βιομηχανία μέσω της παραγωγής τμημάτων του πλοίου στην Ελλάδα.

Σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας σημειώνουν ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που πλοίο ξένου στόλου φέρει τμήματα τα οποία κατασκευάστηκαν σε ελληνικό ναυπηγείο, κάνοντας λόγο για ένα ορόσημο που αποτυπώνει τις δυνατότητες της εγχώριας βιομηχανίας να συμμετέχει σε σύνθετα αμυντικά και ναυπηγικά προγράμματα υψηλής τεχνολογίας.

Όπως επισημαίνεται στην ανάρτηση, η συμμετοχή στο πρόγραμμα των φρεγατών FDI αποτελεί ένδειξη της τεχνογνωσίας και των παραγωγικών δυνατοτήτων που διαθέτει η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία, αλλά και της δυνατότητας συνεργασίας με μεγάλους διεθνείς αμυντικούς ομίλους.

Φρεγάτα Amiral Louzeau

Τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας εκφράζουν επίσης τις ευχαριστίες τους προς τη γαλλική Naval Group για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, υπογραμμίζοντας ότι συνεχίζουν με την ίδια προσήλωση την προσπάθεια ενίσχυσης της παρουσίας της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας στο διεθνές περιβάλλον.

Το πρόγραμμα των φρεγατών FDI θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα στον τομέα των σύγχρονων πολεμικών πλοίων, με τη συμμετοχή ελληνικών εταιρειών να προβάλλεται από την αγορά ως μία εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και των εξαγωγικών δυνατοτήτων της χώρας.

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αργεί να σας πάρει ο ύπνος; Τι σημαίνει και πώς να το αντιμετωπίσετε, σύμφωνα με το Cleveland

Πανελλήνιες 2026: 10 απλά μέτρα για καλύτερη μνήμη, συγκέντρωση και πνευματική απόδοση

Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,40%, στα 274,76 εκατ. ευρώ ο τζίρος

ΟΗΕ: «Το παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ κινδυνεύει να προκαλέσει αγροδιατροφικό σοκ» προειδοποιεί ο FAO

Παράδοξη σύνδεση μεταξύ βιταμίνης D και πόνου μετά από επέμβαση καρκίνου του μαστού – Τι αποκάλυψε νέα μελέτη

Windows 11: 4 εύκολα κόλπα για να επιταχύνετε το PC σας χωρίς επιπλέον λογισμικό
περισσότερα
20:23 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

«Θρίλερ» στο δάσος της Στροφυλιάς: Βρέθηκαν ανθρώπινα οστά από εργαζόμενους – Στο σημείο ιατροδικαστής

Συναγερμός έχει σημάνει από το πρωί στο δάσος της Στροφυλιάς, στη Δυτική Αχαΐα, καθώς κατά τη ...
19:57 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Πώς έγινε το τροχαίο με τον νεκρό μοτοσικλετιστή στην Αττική Οδό – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Ανακοίνωση εξέδωσε πριν απο λίγο η Ελληνική Αστυνομία, σχετικά με το θανατηφόρο τροχαίο που ση...
19:37 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Κρήτη: Στο «φως» η μήνυση που είχαν καταθέσει το 2024 οι κάτοικοι του Αμαρίου – «Βοηθήστε μας… Ζούμε σε καθεστώς φόβου»

Κάτοικοι από το Αμάρι στην Κρήτη προσέφυγαν το 2024 στη Δικαιοσύνη, υποβάλλοντας μήνυση με την...
18:39 , Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Γυναικοκτονίες που συγκλόνισαν το πανελλήνιο – «Όταν μια γυναίκα διαπιστώσει κακοποιητική συμπεριφορά να φεύγει αμέσως, ο κακοποιητής δεν αλλάζει ποτέ»

Οι γυναικοκτονίες αποτελούν ένα σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο, μία ακραία μορφή έμφυλης βίας, η ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν