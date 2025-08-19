Τέσσερα νέα προεξοπλισμένα τμήματα της γαλλικής φρεγάτας «Admiral Castex» παρέδωσαν τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας

Τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας ολοκλήρωσαν και παρέδωσαν, χθες, 18 Αυγούστου, τέσσερα προεξοπλισμένα τμήματα (blocks) για την τρίτη φρεγάτα FDI του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού, την «Admiral Castex».

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση που εξέδωσαν τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας, τα τμήματα θα ταξιδέψουν από την Ελλάδα για το ναυπηγείο της Naval Group στο Lorient, όπου θα παραδοθούν για να ακολουθήσουν τα επόμενα βήματα της κατασκευής της φρεγάτας.

Τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας συμμετέχουν ως βασικός βιομηχανικός εταίρος στο πρόγραμμα FDI, αναλαμβάνοντας την κατασκευή προεξοπλισμένων τμημάτων (blocks) για τα πλοία που ναυπηγούνται τόσο για την Ελλάδα όσο και για τη Γαλλία, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που ένα ελληνικό ναυπηγείο συμμετέχει στην κατασκευή πολεμικού πλοίου υψηλής τεχνολογίας για το ναυτικό στόλο άλλης χώρας.

Υπενθυμίζεται, δε, ότι ήδη από τον Φεβρουάριο του 2024, τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας έχουν παραδώσει τα 5 προεξοπλισμένα τμήματα της τρίτης ελληνικής FDI HN «Φορμίων», η οποία ήδη έχει καθελκυσθεί και έχει μπει στα τελικά στάδια κατασκευής της.

Επιπλέον, πρόσφατα τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας επέκτειναν τη συνεργασία με τη Naval με την υπογραφή εξαετούς σύμβασης η οποία αφορά το Follow On Support των φρεγατών FDI Belharra, με δυνατότητα επέκτασης σε πρόσθετες υπηρεσίες logistically complex και in-service operations καθώς και εργασίες που τυχόν απαιτηθούν για αναβάθμιση/τροποποίησή τους στο μέλλον.

«Η διαρκής συνεργασία μας με τη Naval Group αποδεικνύει πως η Ελλάδα μπορεί να είναι παρούσα στην πρώτη γραμμή των αμυντικών ναυπηγήσεων. Εργαζόμαστε με συνέπεια, ακρίβεια και αίσθημα ευθύνης, τόσο απέναντι στους διεθνείς μας εταίρους όσο και απέναντι στη χώρα, ώστε να ισχυροποιείται σταθερά ο ρόλος της εγχώριας βιομηχανίας σε κρίσιμους τομείς για την εθνική ασφάλεια και την τεχνολογική αυτοδυναμία» τόνισε ο πρόεδρος των Ναυπηγείων Σαλαμίνας, Δρ. Γεώργιος Κόρος.

