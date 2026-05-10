Γεωργιάδης: Η απάντηση του υπουργού Υγείας σε πολίτη για τα ράντζα στο «Αττικόν» – «Έβαλα σκοπό να εξαφανίσω και αυτό το πρόβλημα»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
«Έβαλα σκοπό να εξαφανίσω και αυτό το πρόβλημα» αναφέρει σε ανάρτησή του στο X ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή βίντεο με ασθενείς σε ράντζα στο νοσοκομείο Αττικόν.

Στο βίντεο που ανάρτησε ένας πολίτης στα social media με λεζάντα «Μπράβο Άδωνι. Τα έχεις φτιάξει όλα», φαίνονται ασθενείς σε ράντζα στους διαδρόμους του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν». Το βίντεο πυροδότησε έντονη αντιπαράθεση στο X, και ο Άδωνις Γεωργιάδης αποφάσισε να παρέμβει και να απαντήσει δημοσίως για τις συνθήκες που επικρατούν στο νοσοκομείο.

Το επίμαχο βίντεο:

 

Γεωργιάδης: «Δεν ευθύνομαι για τις εικόνες αυτές αλλά εγώ έδωσα την λύση»

«Εχω εκατό φορές εξηγήσει ότι στο Αττικόν Νοσοκομείο αυτή η εικόνα με τα ράντζα υπάρχει εδώ και 20 χρόνια. Κυρίως λόγω της μεγάλης προσέλευσης εκεί. Επίσης έχω εξηγήσει ότι έβαλα σκοπό να εξαφανίσω και αυτό το πρόβλημα, για το οποίο κανένας προκάτοχος μου δεν μπόρεσε να βρει λύση» αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.

Και προσθέτει: «Έτσι τώρα έχουμε σε εξέλιξη δύο έργα (ένα οι νέοι κοιτώνες των ιατρών, δύο η επέκταση της Παθολογικής στο Λοιμωδών) που σε 1,5 χρόνο (δεν γίνονται γρηγορότερα) θα προσθέσουν +162 κρεβάτια στην εφημερία και έτσι δεν θα έχουμε ράντζα. Αρα κάθε εικόνα σαν και αυτή που δείχνει ο κύριος αυτός αλλά και τα ΜΜΕ και άλλοι απλά επιβεβαιώνουν την ορθότητα των αποφάσεων μου για να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα».

«Δεν ευθύνομαι για τις εικόνες αυτές αλλά εγώ έδωσα την λύση. Πολλά περαστικά» καταλήγει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

 

