Λούκουμα: Θερμίδες, οφέλη για την υγεία και πόσο μπορούμε να τρώμε;

Υπάρχουν φρούτα, όπως το λούκουμα, που δεν είναι απλώς γευστικά, αλλά κουβαλούν μαζί τους μια ιστορία αιώνων και μια ξεχωριστή θέση στις παραδόσεις των λαών. Κάποια από αυτά καταφέρνουν να γίνουν θησαυροί της φύσης, συνδυάζοντας ιδιαίτερη γεύση με πλούτο θρεπτικών συστατικών. Ένα τέτοιο φρούτο προέρχεται από τις Άνδεις της Νότιας Αμερικής και θεωρείται πραγματικός «χρυσός» για όσους το γνωρίζουν.

Η υφή του είναι μοναδική, η γεύση του γλυκιά και κρεμώδης, ενώ η χρήση του ξεπερνά κατά πολύ τα παραδοσιακά επιδόρπια. Στην τοπική κουζίνα έχει κατακτήσει πρωταγωνιστική θέση, όμως η φήμη του εξαπλώνεται πλέον σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς όλο και περισσότεροι ανακαλύπτουν τα οφέλη του. Μάλιστα, κυκλοφορεί και σε μορφή σκόνης, δίνοντας μια φυσική και πιο υγιεινή εναλλακτική στα κλασικά γλυκαντικά.

Τι είναι, λοιπόν, αυτός ο ξεχωριστός καρπός που αγαπήθηκε τόσο από τις αρχαίες κοινωνίες όσο και από τη σύγχρονη διατροφή; Ποια είναι τα οφέλη που τον κάνουν να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα φρούτα;

