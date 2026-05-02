Κατάρ: Τηλεφωνική επικοινωνία με Ιράν – Στήριξη στη διαμεσολάβηση και μήνυμα για τα Στενά του Ορμούζ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είχε ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι, με φόντο τις εξελίξεις γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το Qatar News Agency.

Ενημέρωση για τις διαπραγματεύσεις

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε για την πορεία των διαπραγματεύσεων, τις τελευταίες εξελίξεις και τη διπλωματική κινητικότητα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στήριξη στη διπλωματία και αποκλιμάκωση

Η Ντόχα επανέλαβε τη στήριξή της στις προσπάθειες διαμεσολάβησης για την επίλυση της κρίσης μέσω ειρηνικών μέσων, καλώντας όλες τις πλευρές να ανταποκριθούν θετικά, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για πρόοδο στις συνομιλίες και να περιοριστεί ο κίνδυνος νέας κλιμάκωσης.

«Μη διαπραγματεύσιμη» η ελευθερία ναυσιπλοΐας

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ υπογράμμισε ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποτελεί θεμελιώδη και μη διαπραγματεύσιμη αρχή, προειδοποιώντας ότι ενδεχόμενο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ ή η χρήση τους ως μέσο πίεσης θα επιδεινώσει την κρίση.

Όπως σημείωσε, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και τροφίμων, καθώς και στη σταθερότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Έκκληση για σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου

Τέλος, ο Καταρινός πρωθυπουργός κάλεσε σε τήρηση του διεθνούς δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, τονίζοντας την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στα συμφέροντα της περιοχής και των λαών της, με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας.