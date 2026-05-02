Ιράκ: Εκτίμηση για επιστροφή της παραγωγής πετρελαίου σε κανονικά επίπεδα μέσα σε μία εβδομάδα μετά το τέλος της κρίσης στο Ορμούζ

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Ένας τουρίστας παρακολουθεί το πετρελαιοφόρο MT Desert Kite να μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Narara στην Αραβική Θάλασσα, στο Γκουτζαράτ της Ινδίας, στις 11 Μαρτίου 2026. Άμιτ Ντέιβ/Ρόιτερς
Το Ιράκ εκτιμά ότι μπορεί να επαναφέρει την παραγωγή πετρελαίου στα προπολεμικά επίπεδα μέσα σε μόλις μία εβδομάδα από τη λήξη της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Πετρελαίου, Μπασίμ Μοχάμεντ, αναφέρει το Sky News.

Σημαντική πτώση παραγωγής λόγω κρίσης

Όπως ανέφερε, η παραγωγή της χώρας έχει υποχωρήσει στα περίπου 1,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, έναντι 4,3 εκατομμυρίων πριν από την έναρξη του πολέμου, εξαιτίας των περιορισμών στη ναυσιπλοΐα και των προβλημάτων εξαγωγών.

Εναλλακτικές διαδρομές εξαγωγών

Επί του παρόντος, το Ιράκ εξάγει πετρέλαιο μέσω λιμανιού της Τουρκίας, ενώ κατά διαστήματα το Ιράν επιτρέπει τη διέλευση ορισμένων πλοίων από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Χαρακτηριστικό είναι ότι τον περασμένο μήνα το δεξαμενόπλοιο HELGA έγινε το δεύτερο που εισήλθε στα στενά μετά το κλείσιμό τους, μεταφέροντας ιρακινό πετρέλαιο.

Πίεση στις αγορές ενέργειας

Η Τεχεράνη έχει περιορίσει τη διέλευση εμπορικών πλοίων, ασκώντας πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των τιμών πετρελαίου και ενέργειας, ιδιαίτερα στις δυτικές οικονομίες.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές, με τις τιμές να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα όσο διαρκεί η κρίση.

