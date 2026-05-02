Γαλλία: Παράνομο ρέιβ πάρτι με 20.000 άτομα σε στρατιωτικό πεδίο βολής – Προειδοποιήσεις για «εξαιρετικά επικίνδυνο» χώρο

Περίπου 20.000 άτομα συγκεντρώθηκαν το Σάββατο σε παράνομο rave πάρτι σε στρατιωτικό χώρο κοντά στην πόλη Μπουρζ, στη κεντρική Γαλλία, αψηφώντας τις προειδοποιήσεις των αρχών για τον κίνδυνο από παλαιά, μη εκραγέντα πυρομαχικά, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Μαζική προσέλευση παρά τις προειδοποιήσεις

Η εκδήλωση, γνωστή ως «free party», ξεκίνησε την Παρασκευή σε πεδίο βολής έκτασης περίπου 10.000 εκταρίων, με δυνατή techno μουσική και εκατοντάδες σκηνές και οχήματα να κατακλύζουν την περιοχή.

Οι διοργανωτές εκτιμούν ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων μπορεί να φτάσει έως και τις 30.000 μέσα στο Σαββατοκύριακο, με κόσμο να φτάνει από όλη τη Γαλλία αλλά και γειτονικές χώρες.

«Εξαιρετικά επικίνδυνος» χώρος

Οι τοπικές αρχές προειδοποιούν ότι η περιοχή ενδέχεται να περιέχει παλαιά πυρομαχικά, ακόμη και από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο τοπικός νομάρχης χαρακτήρισε τον χώρο «εξαιρετικά επικίνδυνο», σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει πλήρης εικόνα για το τι μπορεί να βρίσκεται θαμμένο στο έδαφος, ενώ ειδικοί πυροτεχνουργοί εντοπίζουν συχνά παρόμοια αντικείμενα.

Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας

Παρά τον παράνομο χαρακτήρα της συγκέντρωσης, οι αρχές κινητοποιήθηκαν για την ασφάλεια των παρευρισκόμενων, με περίπου 600 αστυνομικούς και 45 πυροσβέστες να βρίσκονται στο σημείο.

Έχουν επίσης καθοριστεί ζώνες προσγείωσης ελικοπτέρων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών, καθώς θεωρείται αδύνατη η άμεση απομάκρυνση τόσο μεγάλου αριθμού ατόμων.

Τραυματισμοί και ανησυχίες

Μέχρι το πρωί του Σαββάτου, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είχαν περιθάλψει 12 άτομα με ελαφρά τραύματα, μεταξύ των οποίων ένας που παρασύρθηκε από όχημα, ενώ άλλοι τραυματίστηκαν από αιχμηρά μεταλλικά θραύσματα.

Αντίδραση στη νομοθεσία

Πολλοί συμμετέχοντες βλέπουν τη συγκέντρωση και ως μορφή διαμαρτυρίας απέναντι στα σχέδια της γαλλικής κυβέρνησης για αυστηροποίηση της νομοθεσίας σχετικά με τα παράνομα rave, τα οποία προβλέπουν ποινές φυλάκισης για διοργανωτές και πρόστιμα για συμμετέχοντες.

Παρά τους κινδύνους, το κλίμα περιγράφεται ως ήρεμο, με κατοίκους της περιοχής να αναφέρουν ότι οι συμμετέχοντες είναι ευγενικοί και δεν δημιουργούν εντάσεις.