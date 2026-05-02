Την αποφυλάκιση του 89χρονου ζητεί ο δικηγόρος του – Το «κενό ασφαλείας» στο Εφετείο και οι «διορθώσεις»

Κενά ασφαλείας και έλλειψη πραγματικής αστυνόμευσης για την ασφάλεια του πολίτη ανέδειξε η περίπτωση του 89χρονου, ο οποίος προφυλακίστηκε για τις δύο ένοπλες επιθέσεις στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο, τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους.

Ο συνήγορος του 89χρονου, που σκόρπισε τον τρόμο στην Αθήνα και ταξίδεψε μέχρι την Πάτρα έχοντας ήδη βγάλει ακτοπλοϊκό εισιτήριο με προορισμό την Ανκόνα, ζητεί την αποφυλάκισή του λόγω προβλημάτων υγείας και του προχωρημένου της ηλικίας του.

Ο δικηγόρος του, ζητεί συγκεκριμένα την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησής του με τον περιορισμό σε σπίτι συγγενικού του προσώπου, σημειώνοντας ότι η ανιψιά του ηλικιωμένου θα καταθέσει στην ανακρίτρια ότι προτίθεται να αναλάβει την φιλοξενία και την φροντίδα του.

«Ενόψει και των προβλημάτων υγείας του αλλά και της προχωρημένης ηλικίας του είναι αδιανόητο να παραμείνει στη φυλακή, υπό άθλιες, ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής, κυρίως ιατρικής φροντίδας. Αποκλείεται να κρατηθεί στη φυλακή ένας άνθρωπος που διάγει το 90ο έτος της ηλικίας του. Είναι απάνθρωπο» έγραψε, μεταξύ άλλων, σε ανάρτησή του ο δικηγόρος Βασίλης Νουλέζας.

«Πιστολέρο είναι κάποιος που σηκώνει το πιστόλι για να σκοτώσει άνθρωπο. Εκείνος το επέλεξε ως τρόπο διαμαρτυρίας, ανορθόδοξος, αξιόποινος, εγκληματική συμπεριφορά. Θα κριθεί από το δικαστήριο, αν είναι έως τότε στη ζωή» είπε σήμερα ο δικηγόρος κ. Νουλέζας στις «Εξελίξεις Τώρα» του Mega.

Την Παρασκευή, ο ηλικιωμένος ζήτησε από τους αστυνομικούς τη μεταφορά του σε νοσοκομείο, καθώς δεν αισθανόταν καλά.

Εισαγγελέας και ανακριτής κατέληξαν πως ο 89χρονος είχε προσχεδιάσει και έπραξε με αποφασιστικότητα και δόλο τις παράνομες πράξεις του. Μετά την απολογία του, αποφάσισαν την προφυλάκισή του.

«Αρνούμαι ότι αποπειράθηκα να σκοτώσω. Ήθελα μόνο να κάνω ντόρο για να μπορεί ο πολίτης να βρίσκει το δίκιο του. Λυπάμαι που τραυμάτισα τους υπαλλήλους και μπορώ να καλύψω τα έξοδα νοσηλείας τους μέχρι 10.000 ευρώ», φέρεται να είπε ο 89χρονος απολογούμενος.

Όσον αφορά τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του, φέρεται να ανέφερε πως «στο χωριό μου ζήτησα από κάποιους να μου φέρουν μία καραμπίνα και ένα περίστροφο. Τα πλήρωσα και τα έφερα στην Αθήνα. Είχα αποφασίσει ότι θα πάω φυλακή. Πήρα τα όπλα και πήγα στον ΕΦΚΑ. Ζήτησα τη διευθύντρια να της μιλήσω» και πρόσθεσε «βγήκε ένας υπάλληλος και με ρώτησε ποιον θέλω, με νευρίασε έβγαλα την καραμπίνα και σημάδεψα προς τα πλακάκια ένα μέτρο μπροστά του. Προφανώς τον πήραν τα σκάγια απ’ ότι έμαθα και τραυματίστηκε».

«Υπήρξε κενό στα μέτρα ασφαλείας»

Στον απόηχο της υπόθεσης του 89χρονου ο οποίος άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Εφετείο, ο υφυπουργός δικαιοσύνης, Γιάννης Μπούγας σχολίασε: «Πράγματι υπήρξε κενό στα μέτρα ασφαλείας, φαίνεται αυτό εκ του αποτελέσματος. Νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς σοβαρά να το αρνηθεί. Σε κάθε περίπτωση ήταν ένα περιστατικό το οποίο μας κινητοποίησε όλους. Όποια κενά υποδειχθούν και πρέπει να συμπληρωθούν, το υπουργείο Δικαιοσύνης θα το κάνει».

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο υφυπουργός στο ERTNews, «τα μέτρα ασφαλείας για τα δικαστικά μέγαρα και δη για το σημαντικότερο δικαστικό μέγαρο που είναι το Πρωτοδικείο, το Εφετείο και ο Άρειος Πάγος, μιλάμε για ένα συγκρότημα δικαστηρίων, δεν λαμβάνονται μόνο από το υπουργείο Δικαιοσύνης. Υπάρχει συμβούλιο που αποφασίζει για τα μέτρα ασφάλειας των δικαστηρίων, προΐσταται ανώτατος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας και ασφαλώς συμμετέχει και το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε αυτό το συλλογικό όργανο».

Ο ίδιος υπογράμμισε πως «θα εισηγηθεί το Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν και οι δικαστές του οικείου δικαστηρίου που έχουν υπ’ όψιν τους τις συνθήκες απονομής της Δικαιοσύνης στο συγκεκριμένο δικαστήριο. Θα δούμε λοιπόν τι θα μας εισηγηθούν για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες ασφάλειας για τους πολίτες, τους δικηγόρους, τους δικαστές και τους δικαστικούς υπαλλήλους στα δικαστήρια της χώρας».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Χρήστος Συνδρεβέλης, Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων αναφέρθηκε στην περίπτωση του 89χρονου «πιστολέρο», αναγνωρίζοντας τις σοβαρές αστοχίες, «οι οποίες θα πρέπει να διορθωθούν από την πολιτεία, όμως δεν βαρύνουν την ΕΛ.ΑΣ» διότι η φύλαξη των κτιρίων, στις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι επιθέσεις, δεν αποτελεί αρμοδιότητα της ΕΛ.ΑΣ.

Αφού κλήθηκε, η αστυνομία έσπευσε στο Ειρηνοδικείο ενώ, μέσω έρευνας, κατάφερε και συνέλαβε τον 89χρονο οδηγώντας τον στη Δικαιοσύνη, πρόσθεσε ο ίδιος.

Πόσοι αστυνομικοί υπηρετούν στην Αθήνα

Αν και επίσημα η Ελληνική Αστυνομία δεν έχει παρουσιάσει στοιχεία για τον αριθμό του προσωπικού της που υπηρετεί στους δρόμους για την πάταξη της εγκληματικότητας, σύμφωνα με τους συνδικαλιστές αστυνομικούς, 27.000 ένστολοι αστυνομικοί υπηρετούν συνολικά στην Αττική, μεταδίδει ο ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, απ’ αυτούς περίπου 15.000 είναι τοποθετημένοι σε γραφεία. Οι περισσότεροι στο αρχηγείο της ΕΛΑΣ, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, ενώ υπάρχει και ειδικό προσωπικό, οι γραμματείς και άοπλη υπηρεσία λόγω προβλημάτων υγείας.

Από τις 12.000 που απομένουν, οι 7.000 έχουν διατεθεί για την φύλαξη πολιτικών προσώπων, πρεσβειών και διπλωματών, επιχειρηματιών, κτιρίων και οργανισμών. Αποτέλεσμα είναι 5.000 αστυνομικοί να βρίσκονται στο δρόμο για την ασφάλεια των απλών πολιτών, όπως μεταδόθηκε.

Πάγιο αίτημα των συνδικαλιστών είναι η αναδιάρθρωση του προσωπικού, προκειμένου περισσότεροι να διατεθούν στις ανάγκες της καθημερινότητας.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο Χρήστος Συνδρεβέλης μετέφερε την κατάσταση που βιώνουν οι αστυνομικοί και τα αιτήματα των συνδικαλιστών.

«Οι συνδικαλιστές δεν ζητούν μόνο την κατάργηση στατικών φυλάξεων», ανέφερε, κάνοντας λόγο για «πάρεργα» που αναλαμβάνει ο Έλληνας αστυνομικός ώστε να καλύψει κενά που υπάρχουν και περιορίζουν την εκτέλεση του καθήκοντός του.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η εγκληματικότητα αλλάζει ραγδαία και καθημερινά. Το ειδικό συμβούλιο εκτίμησης κινδύνου, όπως υποστήριξε ο Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά αυτά της εγκληματικότητας και να παίρνει επικαιροποιημένα μέτρα, ώστε η αστυνομία να βρίσκεται εκεί που πρέπει, καθώς η ΕΛ.ΑΣ «έρχεται λαβωμένη μετά από ένα μνημόνιο, μεγάλη μείωση της οργανικής της δύναμης, και προσπαθεί να βρει το βηματισμό της για να καλύψει τα κενά που υπήρχαν στις οργανικές θέσεις».