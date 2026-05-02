Ραγίζει καρδιές η Κατερίνα Παναγοπούλου: «Ένα μόνο δεν σου συγχωρώ»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Η Κατερίνα Παναγοπούλου αποχαιρέτησε με συγκινητικά λόγια ένα πολύ αγαπημένο της πρόσωπο, μέσα από ανάρτηση που έκανε το βράδυ του Σαββάτου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Mega μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους την απώλεια του αγαπημένου της Γιάννη, γράφοντας ένα φορτισμένο συναισθηματικά μήνυμα.

«Σήμερα έφυγε από τη ζωή ένας υπέροχος άνθρωπος, ο πιο γλυκός και τρυφερός φίλος, ένας αξιοπρεπής άνθρωπος, με σπάνια καρδιά και καλοσύνη, ανωτερότητα, μα κυρίως με την πιο ζεστή και αληθινή αγκαλιά».

Η Κατερίνα Παναγοπούλου εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια, αναφέροντας όσα θα της λείψουν από την καθημερινή τους σχέση και την επικοινωνία που είχαν.

«Δεν το πιστεύω ότι θα έγραφα ποτέ αυτές τις γραμμές και ότι δεν θα σε ξαναδώ, ότι δεν θα πάμε τις υπέροχες βόλτες μας, ότι δεν θα γελάσουμε παρέα, ότι δεν θα ονειρευτούμε, ότι δεν θα με συμβουλεύεις με αυτή τη μοναδική σου σοφία και τη σπάνια ικανότητα να μου δείχνεις πάντα τη μεγάλη εικόνα σε όσα αξίζουν πραγματικά. Σε αγαπάω με όλη μου τη δύναμη, θα έχεις πάντα μια μοναδική θέση στην καρδιά μου. Ένα μόνο δεν σου συγχωρώ. Oτι μας την έσκασες τόσο νωρίς. Καλό ταξίδι αγαπημένε μου Γιάννη».

