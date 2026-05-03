Wall Street Journal: Κίνα, Ρωσία και Βόρεια Κορέα μελετoύν σε πραγματικό χρόνο τον αμερικανικό στρατό στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν δίνει στην Κίνα, τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα μια σπάνια ευκαιρία να μελετήσουν, σε πραγματικές συνθήκες, τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, τονίζει δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι τρεις χώρες, τις οποίες οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν μεγάλες απειλές για την ασφάλειά τους, παρακολούθησαν για πρώτη φορά νέα αμερικανικά οπλικά συστήματα σε δράση. Οι χώρες αυτές είδαν, μεταξύ άλλων, αεροπορικές επιδρομές ακριβείας, υψηλής ταχύτητας, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Παράλληλα, η Κίνα, η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα κατέγραψαν τον ρυθμό με τον οποίο οι ΗΠΑ εξάντλησαν κρίσιμης σημασίας οπλικά συστήματα, κυρίως πυραύλους Tomahawk και Patriot. Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι οι τρεις χώρες είδαν πώς φθηνά drones του Ιράν αποτέλεσαν απειλή για χώρες-συμμάχους της Ουάσινγκτον στον Κόλπο.

Η Wall Street Journal επισημαίνει ότι μέρος του στρατιωτικού εξοπλισμού του Ιράν βασίζεται σε κινεζική τεχνολογία ή περιέχει κινεζικά εξαρτήματα. Το δημοσίευμα σημειώνει ότι το Πεκίνο είναι πρόθυμο να συλλέξει επιχειρησιακά δεδομένα, ιδίως για τον τρόπο με τον οποίο το Ιράν στόχευσε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στον Κόλπο.

Για τη Ρωσία, ο πόλεμος φέρεται να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα αμερικανικά όπλα συγκρίνονται με τα ιρανικά. Το ενδιαφέρον της Μόσχας εστιάζεται κυρίως στην τεχνολογία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς υπάρχουν σημεία επικάλυψης ανάμεσα στα διαφορετικά οπλικά συστήματα.

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι αυτή η εικόνα είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για τη Ρωσία στον πόλεμο με την Ουκρανία, καθώς το Κίεβο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αμερικανικά όπλα. Τα συμπεράσματα αυτά θα μπορούσαν, σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, να έχουν σημασία και σε περίπτωση μελλοντικής σύγκρουσης με συμμάχους του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ