Πέθανε ο Στάθης Γαβάκης σε ηλικία 87 ετών – Ήταν ο «θρυλικός» εκφωνητής του «Γ. Καραϊσκάκης» και του ΣΕΦ

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 87 ετών, άφησε ο Στάθης Γαβάκης, ο θρυλικός εκφωνητής του «Γ. Καραϊσκάκης» και του ΣΕΦ.

Η οικογένεια του Ολυμπιακού μετρά μια μεγάλη απώλεια, καθώς ο Στάθης Γαβάκης δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Ο ίδιος είχε συνδέσει τη φωνή του με την παρουσία του στα δύο γήπεδα που αποτελούν σημείο αναφοράς για τον σύλλογο.

Ο θρυλικός εκφωνητής του «Γ. Καραϊσκάκης» και του ΣΕΦ έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (02/05), σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια του Ολυμπιακού.

Η κηδεία του θα γίνει το πρωί της Δευτέρας (04/05), στις 11:00, στο κοιμητήριο του Δήμου Καλλιθέας.

Δείτε την ανάρτηση του διευθυντή εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Νίκου Γαβαλά

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nikos Gavalas (@nikosgavalas_)

