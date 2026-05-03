Πέθανε ο Στάθης Γαβάκης σε ηλικία 87 ετών – Ήταν ο «θρυλικός» εκφωνητής του «Γ. Καραϊσκάκης» και του ΣΕΦ

Την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 87 ετών, άφησε ο Στάθης Γαβάκης, ο θρυλικός εκφωνητής του «Γ. Καραϊσκάκης» και του ΣΕΦ.

Η οικογένεια του Ολυμπιακού μετρά μια μεγάλη απώλεια, καθώς ο Στάθης Γαβάκης δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Ο ίδιος είχε συνδέσει τη φωνή του με την παρουσία του στα δύο γήπεδα που αποτελούν σημείο αναφοράς για τον σύλλογο.

Ο θρυλικός εκφωνητής του «Γ. Καραϊσκάκης» και του ΣΕΦ έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (02/05), σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια του Ολυμπιακού.

Η κηδεία του θα γίνει το πρωί της Δευτέρας (04/05), στις 11:00, στο κοιμητήριο του Δήμου Καλλιθέας.

