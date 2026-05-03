ΗΠΑ: Πυρκαγιά σε πανεπιστημιούπολη στην Φλόριντα – Eπιχείρηση εκκένωσης σε εξέλιξη

Πυρκαγιά ξέσπασε σε εμπορικό κτίριο στην πανεπιστημιούπολη του St. Petersburg, στη νότια Φλόριντα, σύμφωνα με το Fox News. Οι εγκαταστάσεις, στη διεύθυνση 140 7th Avenue South, εκκενώθηκαν με ασφάλεια, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Οι πυροσβέστες δήλωσαν ότι το περιστατικό παραμένει σε εξέλιξη και ότι οι λεπτομέρειες είναι ακόμη περιορισμένες, καθώς τα συνεργεία συνεχίζουν να εργάζονται στο σημείο.

Η αιτία της πυρκαγιάς βρίσκεται υπό διερεύνηση.

BREAKING: Fire in a Building at the University of South Florida (USF) St. Petersburg Campus. pic.twitter.com/dVrPox5AXx — World Source News (@Worldsource24) May 2, 2026

Πηγές: ABC, Fox News