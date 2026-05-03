Όσκαρ: Εκτός βραβείων ηθοποιοί και σενάρια από Τεχνητή Νοημοσύνη – Αυτοί είναι οι νέοι κανόνες της Ακαδημίας

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Oscar

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου εξέδωσε νέους κανόνες για τα Όσκαρ, διευκρινίζοντας ότι «ηθοποιοί» και σενάρια που έχουν δημιουργηθεί από εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης δεν θα είναι επιλέξιμα για βραβεία.

Οι αλλαγές της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών θα ισχύσουν για τις υποβολές στην επόμενη τελετή απονομής των Όσκαρ, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2027.

Η παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στον κλάδο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Εργαζόμενοι φοβούνται ότι τα στούντιο θα χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να αντικαταστήσουν ανθρώπινο εργατικό δυναμικό, με στόχο τη μείωση του κόστους.

Το ντεμπούτο μιας ψηφιακής «ηθοποιού» που δημιουργήθηκε με Τεχνητή Νοημοσύνη, με το όνομα Τίλι Νόργουντ, ενίσχυσε τις ανησυχίες στον χώρο. Οι αναφορές του παραγωγού της για ενδιαφέρον από διευθυντικά στελέχη στούντιο προκάλεσαν αντιδράσεις από το συνδικάτο ηθοποιών SAG-AFTRA.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες της Ακαδημίας, οι κινηματογραφιστές μπορούν να χρησιμοποιούν εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης. Ωστόσο, μια ψηφιακή οντότητα που παρουσιάζεται ως ηθοποιός, όπως η Νόργουντ, δεν θα ήταν επιλέξιμη για Όσκαρ, όπως υπογράμμισε η Ακαδημία σε ανακοίνωσή της.

Η Ακαδημία τόνισε επίσης ότι τα σενάρια πρέπει να είναι «γραμμένα από ανθρώπους», προκειμένου να εξεταστούν για υποψηφιότητες.

Οι νέοι κανόνες ορίζουν ότι η Ακαδημία μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες, ώστε να επαληθεύει ότι οι υποβολές δημιουργήθηκαν από ανθρώπους. Με αυτόν τον τρόπο, η Ακαδημία επιχειρεί να θέσει σαφή όρια στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, χωρίς να αποκλείει πλήρως την αξιοποίησή της στην κινηματογραφική παραγωγή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Είμαι δερματολόγος – Αυτός είναι ο Νο1 τρόπος για να βάλετε φρένο στην απώλεια κολλαγόνου»

Narcissistic Hoovering: Η τακτική της «ηλεκτρικής σκούπας» που χρησιμοποιούν οι ναρκισσιστές για να σας τραβήξουν πίσω

Βουλή: Τη Δευτέρα αρχίζει η επεξεργασία του νομοσχεδίου για τα κρυπτοστοιχεία και τις εναλλακτικές μορφές πληρωμής και επεν...

Ενεργοποιήθηκε η συμφωνία Ε.Ε.- Mercosur: Τα βασικά σημεία της

Η αληθινή ιστορία του επιστήμονα που προσπάθησε να δημιουργήσει ένα υβρίδιο ανθρώπου-πιθήκου

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
23:43 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Ραγίζει καρδιές η Κατερίνα Παναγοπούλου: «Ένα μόνο δεν σου συγχωρώ»

Η Κατερίνα Παναγοπούλου αποχαιρέτησε με συγκινητικά λόγια ένα πολύ αγαπημένο της πρόσωπο, μέσα...
22:51 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Grand Hotel: Κυβέλη και Ρήγας παντρεύονται και επιστρέφουν στο ξενοδοχείο – Όλες οι εξελίξεις

Αναπάντεχες οι εξελίξεις για τους ήρωες του “Grand Hotel” στα επεισόδια που θα προ...
22:25 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Άγιος έρωτας- επόμενα επεισόδια : Ο Λεωνίδας συναντά επιτέλους τον Μαρκόπουλο

Καταιγιστικές οι εξελίξεις στη σειρά «Άγιος έρωτας» από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 22:00 στον Alp...
20:45 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Your Face Sounds Familiar: Φωτογραφίες και βίντεο από την προετοιμασία των παικτών

Το «Your Face Sounds Familiar» έρχεται αύριο, Κυριακή 3 Μαΐου στις 21:00 με ακόμα πιο συγκλονι...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς