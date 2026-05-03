Όσκαρ: Εκτός βραβείων ηθοποιοί και σενάρια από Τεχνητή Νοημοσύνη – Αυτοί είναι οι νέοι κανόνες της Ακαδημίας

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου εξέδωσε νέους κανόνες για τα Όσκαρ, διευκρινίζοντας ότι «ηθοποιοί» και σενάρια που έχουν δημιουργηθεί από εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης δεν θα είναι επιλέξιμα για βραβεία.

Οι αλλαγές της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών θα ισχύσουν για τις υποβολές στην επόμενη τελετή απονομής των Όσκαρ, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2027.

Η παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στον κλάδο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Εργαζόμενοι φοβούνται ότι τα στούντιο θα χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να αντικαταστήσουν ανθρώπινο εργατικό δυναμικό, με στόχο τη μείωση του κόστους.

Το ντεμπούτο μιας ψηφιακής «ηθοποιού» που δημιουργήθηκε με Τεχνητή Νοημοσύνη, με το όνομα Τίλι Νόργουντ, ενίσχυσε τις ανησυχίες στον χώρο. Οι αναφορές του παραγωγού της για ενδιαφέρον από διευθυντικά στελέχη στούντιο προκάλεσαν αντιδράσεις από το συνδικάτο ηθοποιών SAG-AFTRA.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες της Ακαδημίας, οι κινηματογραφιστές μπορούν να χρησιμοποιούν εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης. Ωστόσο, μια ψηφιακή οντότητα που παρουσιάζεται ως ηθοποιός, όπως η Νόργουντ, δεν θα ήταν επιλέξιμη για Όσκαρ, όπως υπογράμμισε η Ακαδημία σε ανακοίνωσή της.

Η Ακαδημία τόνισε επίσης ότι τα σενάρια πρέπει να είναι «γραμμένα από ανθρώπους», προκειμένου να εξεταστούν για υποψηφιότητες.

Οι νέοι κανόνες ορίζουν ότι η Ακαδημία μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες, ώστε να επαληθεύει ότι οι υποβολές δημιουργήθηκαν από ανθρώπους. Με αυτόν τον τρόπο, η Ακαδημία επιχειρεί να θέσει σαφή όρια στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, χωρίς να αποκλείει πλήρως την αξιοποίησή της στην κινηματογραφική παραγωγή.