Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χώρο πρώην εργοστασίου στην Πάτρα – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

φωτιά Πάτρα

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το απόγευμα του Σαββάτου (2/5) σε εξωτερικό χώρο πρώην εργοστασίου, όπου υπήρχαν λάστιχα, στην περιοχή Λεύκα της Πάτρας.

Ο πυκνός μαύρος καπνός, που προκλήθηκε από την καύση των ελαστικών, σκέπασε την ευρύτερη περιοχή και προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

Γύρω στις 20:00, το 112 έστειλε μήνυμα για επικίνδυνους καπνούς και κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν τα παράθυρα.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν απείλησε κατοικίες.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Δείτε εικόνες:

01:15 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Τραγωδία στην Σύρο: Νεκρός σε τροχαίο 25χρονος μοτοσικλετιστής – Η μηχανή του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Σοκ έχει προκαλέσει στη Σύρο το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε χθες, Σάββατο 2 Μαΐου 2026, ...
23:19 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Την αποφυλάκιση του 89χρονου ζητεί ο δικηγόρος του – Το «κενό ασφαλείας» στο Εφετείο και οι «διορθώσεις»

Κενά ασφαλείας και έλλειψη πραγματικής αστυνόμευσης για την ασφάλεια του πολίτη ανέδειξε η περ...
22:34 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Πάτρα: Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στις εγκαταστάσεις της παλιάς Pirelli – Συνεχίζεται η μάχη της κατάσβεσης – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (2/5) στον εξωτερι...
21:48 , Σάββατο 02 Μαΐου 2026

Καλλιάνος: «Τέλος» το ψυχρό σκηνικό, έρχεται αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας – Η ανάρτηση Καλλιάνου

Μετά την… χειμωνιάτικη παρένθεση του καιρού που έφερε πτώση της θερμοκρασίας ακόμη και χ...
