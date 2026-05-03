Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χώρο πρώην εργοστασίου στην Πάτρα – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το απόγευμα του Σαββάτου (2/5) σε εξωτερικό χώρο πρώην εργοστασίου, όπου υπήρχαν λάστιχα, στην περιοχή Λεύκα της Πάτρας.

Ο πυκνός μαύρος καπνός, που προκλήθηκε από την καύση των ελαστικών, σκέπασε την ευρύτερη περιοχή και προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

Γύρω στις 20:00, το 112 έστειλε μήνυμα για επικίνδυνους καπνούς και κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν τα παράθυρα.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν απείλησε κατοικίες.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

<br />

Δείτε εικόνες: