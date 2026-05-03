Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χώρο πρώην εργοστασίου στην Πάτρα – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το απόγευμα του Σαββάτου (2/5) σε εξωτερικό χώρο πρώην εργοστασίου, όπου υπήρχαν λάστιχα, στην περιοχή Λεύκα της Πάτρας.
Ο πυκνός μαύρος καπνός, που προκλήθηκε από την καύση των ελαστικών, σκέπασε την ευρύτερη περιοχή και προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κατοίκους.
Γύρω στις 20:00, το 112 έστειλε μήνυμα για επικίνδυνους καπνούς και κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν τα παράθυρα.
Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν απείλησε κατοικίες.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο βιομηχανικής εγκατάστασης στην περιοχή #Λεύκα της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας
‼️Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki…
— 112 Greece (@112Greece) May 2, 2026
Δείτε βίντεο από το σημείο:
Δείτε εικόνες: