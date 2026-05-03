La Liga: «Αγκαλιά» με τον τίτλο η Μπάρτσελόνα – Κέρδισε 2-1 την Οσασούνα και περιμένει την Ρεάλ

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι - Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην κατάκτηση της La Liga, καθώς νίκησε 2-1 την Οσασούνα στην Παμπλόνα και αύξησε τη διαφορά της από τη Ρεάλ Μαδρίτης στους 14 βαθμούς. Οι «μπλαουγκράνα» πέτυχαν τη δέκατη διαδοχική νίκη τους, με το σκορ να διαμορφώνεται στο τελευταίο δεκάλεπτο, και πλέον είναι πιθανό να στεφθούν πρωταθλητές Ισπανίας στη Μαδρίτη, στο ντέρμπι με τη Ρεάλ στις 10 Μαΐου.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ένα παιχνίδι λιγότερο και πρέπει να νικήσει την Εσπανιόλ στη Βαρκελώνη, ώστε να μειώσει τη διαφορά στους 11 βαθμούς, τέσσερις αγωνιστικές πριν από το τέλος. Σε διαφορετική περίπτωση, η «Βασίλισσα» θα πρέπει να κάνει «pasillo» στην Μπαρτσελόνα την επόμενη Κυριακή στο «Μπερναμπέου». Ακόμη κι αν η Ρεάλ πάρει τη νίκη, στην «Μπάρτσα» θα αρκεί ένας βαθμός για να σηκώσει την «κούπα» της La Liga στη Μαδρίτη.

Η Αλαβές «καιγόταν» για τη νίκη στο «Μεντιθορόθα» απέναντι στην «αδιάφορη» βαθμολογικά Αθλέτικ Μπιλμπάο, όμως έφυγε με «άδεια χέρια». Η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, αλλά κατάφερε να ισοφαρίσει και στη συνέχεια να πάρει τη νίκη με 4-2, χάρη και στα δύο γκολ του Νίκο Γουίλιαμς στο φινάλε.

Οι γηπεδούχοι παρέμειναν εκτός ζώνης υποβιβασμού, αλλά θα περιμένουν μέχρι το βράδυ της Δευτέρας για να μάθουν αν θα μείνουν εκεί ή αν θα πέσουν στη 18η θέση, σε περίπτωση που η Σεβίλλη νικήσει εντός έδρας τη Σοσιεδάδ.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης αγωνίστηκε στο «Μεστάγια» με αρκετούς αναπληρωματικούς, καθώς ο Ντιέγκο Σιμεόνε ήθελε να ξεκουράσει βασικούς παίκτες ενόψει της κρίσιμης ρεβάνς στο Λονδίνο απέναντι στην Άρσεναλ, για τα ημιτελικά του Champions League. Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα της Μαδρίτης πήρε τη νίκη με 2-0 απέναντι στη Βαλένθια, στο πλαίσιο της 34ης αγωνιστικής της La Liga.

Νωρίτερα, η Βιγιαρεάλ εξασφάλισε τη θέση της στο Champions League της επόμενης σεζόν, μετά τη σαρωτική νίκη της με 5-1 επί της Λεβάντε στο «Θεράμικα». Το «κίτρινο υποβρύχιο» εδραιώθηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και βρίσκεται πέντε βαθμούς πάνω από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

  • Τζιρόνα-Μαγιόρκα 0-1 (43΄ Σαμού Κόστα)
  • Βιγιαρεάλ-Λεβάντε 5-1 (38΄, 68΄ Μικαουτάτζε, 62΄ Μολέιρο, 87΄ Μπιουκάναν, 90΄+ Πέπε – 51΄ Εσπί)
  • Βαλένθια-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2 (74΄ Λούκε, 82΄ Κούμπο)
  • Αλαβές-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-4 (8΄ Μπλάνκο, 68΄ Τενάλια – 46΄ Ναβάρο, 74΄ Σανσέτ, 83΄, 87΄ Νίκο Γουίλιαμς)
  • Οσασούνα-Μπαρτσελόνα 1-2 (88΄ Ραούλ Γκαρθία – 81΄ Λεβαντόφσκι, 87΄ Φεράν Τόρες)
  • Θέλτα-Έλτσε 3/5
  • Χετάφε-Ράγιο Βαγεκάνο 3/5
  • Μπέτις-Οβιέδο 3/5
  • Εσπανιόλ-Ρεάλ Μαδρίτης 3/5
  • Σεβίλλη-Σοσιεδάδ 4/5

Βαθμολογία

  1. Μπαρτσελόνα 88 – 34 αγ. – Champions League
  2. Ρεάλ Μαδρίτης 74 – Champions League
  3. Βιγιαρεάλ 68 – 34 αγ. – Champions League
  4. Ατλέτικο Μαδρίτης 63 – 34 αγ.
  5. Μπέτις 50
  6. Θέλτα 44
  7. Χετάφε 44
  8. Αθλέτικ Μπιλμπάο 44 – 34 αγ.
  9. Ρεάλ Σοσιεδάδ 43 – Europa League
  10. Οσασούνα 42 – 34 αγ.
  11. Ράγιο Βαγεκάνο 39
  12. Βαλένθια 39 – 34 αγ.
  13. Εσπανιόλ 39
  14. Έλτσε 38
  15. Μαγιόρκα 38 – 34 αγ.
  16. Τζιρόνα 38 – 34 αγ.
  17. Αλαβές 36 – 34 αγ.
  18. Σεβίλλη 34
  19. Λεβάντε 33 – 34 αγ.
  20. Οβιέδο 28

