Πόλεμος στο Σουδάν: Επιδρομή drone κοντά στη Χαρτούμ – 5 νεκροί

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επίθεση με drone στην περιοχή της σουδανικής πρωτεύουσας, Χαρτούμ, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Emergency Lawyers, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις στον πόλεμο στο Σουδάν.

Η επίθεση σημειώθηκε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας. Το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε Ι.Χ. όχημα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι πέντε επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Emergency Lawyers, το drone ανήκε στους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) και στοχοποίησε πολιτικό όχημα στο νότιο τμήμα της Ομντουρμάν, δίδυμης πόλης της Χαρτούμ.

Τα πλήγματα με drones διαφόρων τύπων έχουν πολλαπλασιαστεί στο Σουδάν, όπου μαίνεται πόλεμος από τον Απρίλιο του 2023. Τόσο ο τακτικός στρατός όσο και οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης χρησιμοποιούν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, ενώ οι επιθέσεις συχνά προκαλούν δεκάδες θανάτους.

Την Τρίτη, καταγράφηκε επιδρομή με drone για πρώτη φορά έπειτα από μήνες στην περιοχή της Χαρτούμ, την οποία είχε ανακαταλάβει ο στρατός πριν από έναν χρόνο. Νοσοκομείο και πρατήριο καυσίμων επλήγησαν στην Τζέμπελ Αουλίγια, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας, όπως δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή των δυνάμεων ασφαλείας και αυτόπτες μάρτυρες.

Η Τζέμπελ Αουλίγια αποτελούσε το τελευταίο οχυρό των ΔΤΥ στην πολιτεία της Χαρτούμ, έως ότου ο στρατός ανακατέλαβε την περιοχή. Οι κυβερνητικές δυνάμεις διεξήγαγαν αντεπίθεση και απώθησαν τους παραστρατιωτικούς προς τα δυτικά, προς την περιοχή του Νταρφούρ, την οποία οι ΔΤΥ ελέγχουν πλέον σχεδόν ολόκληρη.

Οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης είχαν πραγματοποιήσει πέρυσι σειρά επιδρομών με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον της Χαρτούμ. Οι επιθέσεις είχαν ως κύριους στόχους στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και υδραυλικές υποδομές.

Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες στην πρωτεύουσα επικρατούσε σχετική ηρεμία. Πάνω από 1,8 εκατ. εσωτερικά εκτοπισμένοι μπόρεσαν να επιστρέψουν στις περιοχές τους, ενώ στο αεροδρόμιο ξανάρχισαν οι πτήσεις εσωτερικού. Παρ’ όλα αυτά, μεγάλο μέρος της πόλης εξακολουθεί να στερείται ηλεκτροδότηση και άλλες βασικές υπηρεσίες.

Ο πόλεμος στο Σουδάν, ο οποίος βρίσκεται πλέον στην τέταρτη χρονιά του, έχει προκαλέσει τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Οι νεκροί ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες, ενώ ορισμένες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερους από 200.000 νεκρούς.

