Νιγηρία: Συλλήψεις και διεθνής κατακραυγή για επιθέσεις σε γυναίκες σε «φεστιβάλ βιασμού»

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει διεθνώς σειρά βίντεο από φεστιβάλ στη νότια Νιγηρία, στα οποία καταγράφονται επιθέσεις σε γυναίκες σε δημόσιους δρόμους. Οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις και διεξάγουν έρευνα για τα περιστατικά που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Τα περιστατικά έγιναν στο ετήσιο φεστιβάλ Alue-Do, στην περιοχή Οζόρο, στην πολιτεία Δέλτα της Νιγηρίας. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν γυναίκες να τρέχουν σε δρόμους γεμάτους κόσμο, ενώ ομάδες ανδρών τις καταδιώκουν.

Σε αρκετά αποσπάσματα, οι γυναίκες περικυκλώνονται, δέχονται επιθέσεις και εξευτελισμό, ενώ παρευρισκόμενοι καταγράφουν τα γεγονότα. Σε ορισμένα βίντεο, μάλιστα, ακούγονται επιδοκιμασίες από το πλήθος.

In Nigeria, viral videos from March 19, 2026, during the annual Alue-Do cultural/fertility festival in Ozoro show groups of young men chasing, stripping, molesting, and raping women in public. Women found outside (especially after certain hours) were targeted, with reports of… pic.twitter.com/GGkest3K4A — Catch Up (@CatchUpFeed) March 23, 2026

Οι εικόνες προκάλεσαν έντονη διεθνή κατακραυγή, με χρήστες του διαδικτύου να χαρακτηρίζουν το φεστιβάλ ως «φεστιβάλ βιασμού».

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα περιστατικά δεν ήταν μεμονωμένα. Πολλαπλά βίντεο δείχνουν παρόμοιες επιθέσεις σε διαφορετικά σημεία κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ανδρών, ακόμη και ανηλίκων.

Πολλά από τα θύματα, που φέρεται να είναι φοιτήτριες από κοντινό πανεπιστήμιο, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με τραυματισμούς και σοβαρό ψυχολογικό σοκ.

Συλλήψεις και έρευνα από την αστυνομία

Η αστυνομία στην πολιτεία Δέλτα επιβεβαίωσε τη σύλληψη πολλών υπόπτων για τα περιστατικά. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται ένας τοπικός ηγέτης και τέσσερις νεαροί, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί σε βίντεο που έγιναν viral.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Μπράιτ Εντάφε, δήλωσε ότι οι εμπλεκόμενοι θα αντιμετωπίσουν κατηγορίες. Ο επικεφαλής της αστυνομίας της πολιτείας, Αΐνα Αντεσόλα, έδωσε εντολή για την άμεση μεταφορά των υπόπτων στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Αστυνομικός Διευθυντής έχει δώσει εντολή οι ύποπτοι να μεταφερθούν άμεσα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Είναι αποφασισμένος να διασφαλίσει ότι όποιος εμπλέκεται θα συλληφθεί και θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη».

#WATCH: A traditional fertility festival in Ozoro, Delta State — meant to celebrate childbirth and family — turned into a night of chaos and sexual violence. On March 19, 2026, multiple women and girls were chased, assaulted, and publicly harassed by groups of young men across… pic.twitter.com/eny2tPiuCI — The ICIR (@TheICIR) April 10, 2026

Οι αρχές σημείωσαν ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχουν κατατεθεί επίσημες καταγγελίες για βιασμό. Ωστόσο, κάλεσαν θύματα και μάρτυρες να προσέλθουν και να καταθέσουν.

Τις επόμενες ημέρες, ο αριθμός των συλληφθέντων αυξήθηκε, με περισσότερα από δώδεκα άτομα να βρίσκονται υπό κράτηση. Οι αρχές εξετάζουν οπτικό υλικό και μαρτυρίες, ενώ δεν αποκλείουν να ταυτοποιηθούν και άλλα άτομα.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο στοχευμένης έρευνας. Παράλληλα, οι αρχές χαρακτήρισαν τα περιστατικά ως ενέργειες «εγκληματικών στοιχείων» που εκμεταλλεύτηκαν το φεστιβάλ, επιχειρώντας να αποσυνδέσουν τη βία από τον πολιτιστικό χαρακτήρα της εκδήλωσης.

Τι υποστηρίζουν οι τοπικοί ηγέτες

Τοπικοί ηγέτες αρνήθηκαν ότι σημειώθηκαν βιασμοί και υποστήριξαν ότι το φεστιβάλ παρερμηνεύτηκε.

Σε ανακοίνωσή τους, περιέγραψαν το Alue-Do ως τελετουργία γονιμότητας. Σύμφωνα με τους ίδιους, συμβολικές πράξεις, όπως το τράβηγμα ή η ρίψη άμμου σε άτομα, συνδέονται παραδοσιακά με ευχές για τεκνοποίηση.

Παράλληλα, χαρακτήρισαν τις αναφορές για εκτεταμένη σεξουαλική βία ως «ψευδείς και παραπλανητικές», τονίζοντας ότι δεν έχει καταγραφεί επίσημα κανένα περιστατικό βιασμού.

Ωστόσο, οι ίδιοι παραδέχθηκαν ότι ορισμένα άτομα ενδέχεται να επέδειξαν «ανεύθυνη συμπεριφορά», επισημαίνοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν αποτελούν μέρος της παράδοσης.

Οργή για τη βία σε δημόσιους χώρους

Οι εξηγήσεις αυτές δεν φαίνεται να μείωσαν τις αντιδράσεις. Τα βίντεο έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές σε πλατφόρμες όπως το Facebook, το Instagram και το X.

Οι εικόνες προκάλεσαν σοκ, όχι μόνο για τη βιαιότητα των επιθέσεων, αλλά και για το γεγονός ότι εκτυλίχθηκαν σε δημόσια θέα, χωρίς ουσιαστική παρέμβαση.

Σε ένα από τα βίντεο, διακρίνεται νεαρή γυναίκα να κλαίει και να προσπαθεί να καλύψει το σώμα της, ενώ ομάδα ανδρών την έχει περικυκλώσει και της επιτίθεται.

🇳🇬💔 “I HAVEN’T BEEN ABLE TO SLEEP” — Ozoro Festival Victims Speak Out: Groped, Harassed, Threatened, and Forced to Pay ₦10,000! More victims of the horrific Ozoro Festival sexual assaults in Delta State have bravely come forward to share their traumatic experiences. One lady… pic.twitter.com/ZGUqU36lMy — The Yoruba Times (@TheYorubaTimes) March 25, 2026

Η μαρτυρία φοιτήτριας που δέχθηκε επίθεση

Μία από τις γυναίκες που δέχθηκαν επίθεση, η φοιτήτρια Εζούεγκο Ιτζεόμα Ρόζμαρι, κατέθεσε ότι έγινε στόχος αμέσως μόλις έφτασε κοντά στον χώρο με μοτοσικλέτα.

«Μόλις κατέβηκα, άρχισαν να φωνάζουν “πιάστε την, πιάστε την, είναι γυναίκα” και όρμησαν πάνω μου σαν μέλισσες», δήλωσε.

«Ένα μεγάλο πλήθος άρχισε να τραβά τα ρούχα μου μέχρι που με άφησαν γυμνή. Μου τραβούσαν το στήθος και άγγιζαν όλο μου το σώμα… Φώναζα για βοήθεια».

Όπως ανέφερε, ένας περαστικός τη διέσωσε. Η ίδια υποστήριξε ότι της αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο, ενώ συνεχίζει να αντιμετωπίζει σωματικές και ψυχολογικές συνέπειες και δεν έχει επιστρέψει στο πανεπιστήμιο.

Ανησυχία για την ασφάλεια των γυναικών

Το περιστατικό έχει ενισχύσει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των γυναικών σε δημόσιους χώρους, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια μαζικών εκδηλώσεων.

Τοπικές αναφορές κάνουν λόγο για άτυπους περιορισμούς στην παρουσία γυναικών σε συγκεκριμένα σημεία του φεστιβάλ. Το στοιχείο αυτό δημιουργεί ένα πλαίσιο στο οποίο τέτοιες επιθέσεις δεν εμφανίζονται ως τυχαίες.

Η ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών, Ρίτα Αΐκι, από την οργάνωση Women’s Rights Advancement and Protection Alternative, τόνισε ότι το ζήτημα υπερβαίνει το συγκεκριμένο περιστατικό.

Brutal ‘rape festival’ in Nigeria sparks worldwide outrage after a horrifying video surfaced of men chasing women through the streets. This is the annual Alue-Do fertility festival in Ozoro, Delta State, Nigeria (March 19, 2026). Videos show groups of men and boys chasing… pic.twitter.com/TQgdHedLIz — Next Brief (@nextbrief) May 2, 2026

«Δεν αφορά μόνο όσα βλέπουμε στα βίντεο. Αφορά τις συνθήκες που επιτρέπουν να συμβαίνει τέτοια βία σε δημόσια θέα, με τόσο κόσμο να παρακολουθεί χωρίς να παρεμβαίνει», ανέφερε.

«Όταν τέτοιες πράξεις εκτυλίσσονται δημόσια και αντιμετωπίζονται ως θέαμα, το ζήτημα ξεπερνά τις μεμονωμένες ευθύνες», πρόσθεσε.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, ενώ η υπόθεση έχει ανοίξει ευρύτερη συζήτηση στη Νιγηρία και διεθνώς για τη βία κατά των γυναικών, την ευθύνη των αρχών και την ασφάλεια των πολιτών σε δημόσιες εκδηλώσεις.