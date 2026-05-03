J2US: Το ζεϊμπέκικο της Μαρίας Αλιφέρη και το μικρό ατύχημα πάνω στην σκηνή του show – Δείτε βίντεο

Σταύρος Ιωακείμ

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Μαρία Αλιφέρη, J2US

Η Μαρία Αλιφέρη σηκώθηκε να χορέψει ζεϊμπέκικο το βράδυ του Σαββάτου, 2 Μαΐου 2026, κατά τη διάρκεια του live του Just the 2 of Us (J2US). Η γνωστή ηθοποιός βρισκόταν στη θέση της κριτικής επιτροπής, όταν ο Νίκος Μακρόπουλος ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε μεγάλες επιτυχίες του.

Μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεων των διαγωνιζόμενων, ο γνωστός τραγουδιστής διασκέδασε το κοινό και τους τηλεθεατές. Κατά τη διάρκεια του τραγουδιού «Τι κάναμε…», η Μαρία Αλιφέρη θέλησε να χορέψει στη σκηνή, δίνοντας έναν ιδιαίτερο τόνο στη βραδιά.

Η ηθοποιός εντυπωσίασε με τον χορό της, όμως ένα σκαλοπάτι στη σκηνή παραλίγο να της προκαλέσει ατύχημα. Σε δύο σημεία του βίντεο, στο 0:40 και στο 1:30, η Μαρία Αλιφέρη φαίνεται να χάνει στιγμιαία την ισορροπία της και να κινδυνεύει να βρεθεί στο έδαφος.

Ευτυχώς, η Μαρία Αλιφέρη «το έσωσε» και συνέχισε τον χορό της χωρίς να τραυματιστεί. Παρά το «άτιμο» σκαλί της σκηνής, η ηθοποιός καθήλωσε όσους την παρακολούθησαν, καθώς χόρεψε «με νταλκά» το ζεϊμπέκικο και κέρδισε το θερμό χειροκρότημα.

Το J2US παρουσιάζει ο Νίκος Κοκλώνης, ενώ στην κριτική επιτροπή βρίσκονται η Μαρία Αλιφέρη, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Σταμάτης Φασουλής και η Καίτη Γαρμπή.

