Nέα ανάρτηση Τραμπ με φόντο το μνημείο Λίνκολν και χωρίς σχόλια

Νέο δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης αναρτήθηκε στο Truth Social, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εμφανίζεται πάνω σε χρυσή φουσκωτή ξαπλώστρα στην ιστορική Reflecting Pool, τη δεξαμενή νερού που βρίσκεται στο National Mall, ανάμεσα στο Μνημείο Λίνκολν και το Μνημείο της Ουάσινγκτον.

Στην ανάρτηση, ο 79χρονος Τραμπ απεικονίζεται να χαμογελά, έχοντας δίπλα του τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ. Στην ίδια εικόνα εμφανίζεται και μια άγνωστη γυναίκα, η οποία πιθανότατα έχει δημιουργηθεί επίσης με τεχνητή νοημοσύνη, φορώντας γυαλιά ηλίου και μπικίνι.

Το Μνημείο Λίνκολν βρίσκεται σε φάση ανακαίνισης, με έργο ύψους 1,5 εκατ. δολαρίων. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η επισκευή των διαρροών στο γρανιτένιο θεμέλιο θα ολοκληρωθεί εγκαίρως για την 250ή επέτειο των ΗΠΑ, στις 4 Ιουλίου, ενώ άσκησε κριτική στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν.

«Ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και εγώ εργαζόμαστε για την επισκευή της απολύτως βρώμικης λίμνης ανάμεσα στο Μνημείο Λίνκολν και το Μνημείο της Ουάσινγκτον», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. «Αυτή η εργασία υποτίθεται ότι θα γινόταν από την κυβέρνηση Μπάιντεν, αλλά ο Νυσταγμένος Τζο δεν ξέρει τι είναι “ΚΑΘΑΡΟ” ή σωστή συντήρηση», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, ο χώρος φέρεται να βανδαλίστηκε με γκράφιτι που περιείχε τους αριθμούς «86 47». Το συγκεκριμένο μήνυμα είχε παλαιότερα χαρακτηριστεί ως πιθανή απειλή κατά του Τραμπ.

