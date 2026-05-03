Φιλιππίνες: Εξερράγη το ηφαίστειο Μαγιόν – Δρόμοι και αυτοκίνητα καλυμμένα με πυκνή στάχτη

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Φιλιππίνες

Πόλεις στην επαρχία Αλμπάι των Φιλιππίνων καλύφθηκαν από πυκνή στάχτη μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Μαγιόν. Το Γραφείο Πολιτικής Άμυνας (OCD-5 Bicol) δήλωσε ότι επηρεάστηκαν τουλάχιστον 52 χωριά από το πυροκλαστικό ρεύμα στο Καμαλίγκ, το Γκινομπάταν και την πόλη Λιγκάο.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων (Phivolcs) το νέφος τέφρας κινείται δυτικά-νοτιοδυτικά. Η Ακτοφυλακή των Φιλιππίνων (PCG) βρίσκεται σε επιφυλακή για επιχειρήσεις εκκένωσης και βοήθειας στις πληγείσες κοινότητες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Είμαι δερματολόγος – Αυτός είναι ο Νο1 τρόπος για να βάλετε φρένο στην απώλεια κολλαγόνου»

Narcissistic Hoovering: Η τακτική της «ηλεκτρικής σκούπας» που χρησιμοποιούν οι ναρκισσιστές για να σας τραβήξουν πίσω

Βουλή: Τη Δευτέρα αρχίζει η επεξεργασία του νομοσχεδίου για τα κρυπτοστοιχεία και τις εναλλακτικές μορφές πληρωμής και επεν...

Ενεργοποιήθηκε η συμφωνία Ε.Ε.- Mercosur: Τα βασικά σημεία της

Η αληθινή ιστορία του επιστήμονα που προσπάθησε να δημιουργήσει ένα υβρίδιο ανθρώπου-πιθήκου

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
06:08 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Συντριβή C-130 στη Βολιβία: Ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης υπό κράτηση

Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους, το οποίο μετέφερε χιλιά...
04:30 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Συρία: Ιορδανικοί βομβαρδισμοί σε αποθήκες ναρκωτικών και όπλων

Η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε το Σάββατο ότι η Ιορδανία εξαπέλυσε αεροπορικούς βομβαρδι...
04:15 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Nέα ανάρτηση Τραμπ με φόντο το μνημείο Λίνκολν και χωρίς σχόλια

Νέο δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης αναρτήθηκε στο Truth Social, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εμφα...
03:32 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Λίβανος: Τουλάχιστον τρεις νεκροί στον νότο σε βομβαρδισμούς του στρατού του Ισραήλ, που λέει πως έβαλε στο στόχαστρο τη Χεζμπολά

Νέα σειρά ισραηλινών βομβαρδισμών στον νότιο Λίβανο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς