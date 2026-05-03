Συρία: Ιορδανικοί βομβαρδισμοί σε αποθήκες ναρκωτικών και όπλων

Η συριακή κρατική τηλεόραση μετέδωσε το Σάββατο ότι η Ιορδανία εξαπέλυσε αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον τουλάχιστον μίας αποθήκης ναρκωτικών και όπλων στη νότια επαρχία Σουάιντα. Η περιοχή κατοικείται κυρίως από Δρούζους, ενώ αρκετοί τομείς της παραμένουν εκτός ελέγχου της Δαμασκού.

Η κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη πηγές στην περιοχή, ανέφερε ότι η ιορδανική πολεμική αεροπορία «πιθανόν στοχοποίησε γενικό αρχηγείο όπου είχαν αποθηκευτεί όπλα και ναρκωτικά που ανήκαν σε οργανώσεις ανταρτών στο χωριό Σάχμπα, στη Σουάιντα».

Από την πλευρά τους, οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι «διεξήγαγαν επιχείρηση αποτρεπτικού χαρακτήρα», στοχοποιώντας «εγκαταστάσεις χρησιμοποιούμενες από λαθρέμπορους όπλων και ναρκωτικών κατά μήκος των βόρειων συνόρων» του χασεμιτικού βασιλείου.

Πηγές στην περιοχή δήλωσαν σε ανταποκριτή του AFP ότι οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί έπληξαν εγκαταστάσεις σε τουλάχιστον πέντε τοποθεσίες. Ανάμεσα στους στόχους βρίσκονταν και αποθήκες στην πόλη Αρμάν.

Η ΜΚΟ Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε ότι ένα από τα πλήγματα σημειώθηκε κοντά σε εγκατάσταση των τοπικών δυνάμεων ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια του μακρόχρονου πολέμου στη Συρία, πριν από την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο, το κάπταγκον είχε μετατραπεί στο κυριότερο εξαγωγικό προϊόν της χώρας. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, η εμπορία του ισχυρού διεγερτικού, που βασίζεται σε συνθετική αμφεταμίνη, είχε εξελιχθεί σε σημαντική πηγή χρηματοδότησης για την προηγούμενη κυβέρνηση.

Το συνθετικό ναρκωτικό είχε πλημμυρίσει την ευρύτερη περιοχή. Γειτονικές χώρες ανακοινώνουν περιοδικά κατασχέσεις και ζητούν από τον Λίβανο και τη Συρία να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της διακίνησής του.

Η Ιορδανία είχε πραγματοποιήσει και στο παρελθόν βομβαρδισμούς στη νότια Συρία, με στόχο δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών. Μετά την ανατροπή του πρώην προέδρου Άσαντ και την κατάληψη της εξουσίας από τις νέες de facto ισλαμιστικές αρχές, το Αμάν και η Δαμασκός δεσμεύτηκαν να καταπολεμήσουν την εμπορία ναρκωτικών στα σύνορα.

Ορισμένοι τομείς της επαρχίας Σουάιντα, η οποία γειτονεύει με την Ιορδανία, ελέγχονται από ένοπλες ομάδες Δρούζων και παραμένουν εκτός ελέγχου της Δαμασκού. Σε αυτούς περιλαμβάνεται και η ομώνυμη πόλη. Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου, στις ίδιες περιοχές σημειώθηκαν και τα πλήγματα που αποδόθηκαν στην Ιορδανία.