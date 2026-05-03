Ντόναλντ Τραμπ: Θα εξετάσω σύντομα το νέο σχέδιο του Ιράν, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα γίνει αποδεκτό

Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η Τεχεράνη υπέβαλε, μέσω διαμεσολαβητή, νέο σχέδιο για τον τερματισμό της κρίσης, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στην πρόταση. Την ίδια ώρα, η ιρανική πλευρά δηλώνει έτοιμη τόσο για διπλωματία όσο και για συνέχιση της σύγκρουσης, ενώ το κοινοβούλιο του Ιράν εξετάζει σχέδιο περιορισμών στη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε, μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ότι θα εξετάσει σύντομα το νέο σχέδιο που απέστειλε το Ιράν. Ωστόσο, εξέφρασε σαφείς επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο αποδοχής του.

Οι επιφυλάξεις του Τραμπ για την πρόταση της Τεχεράνης

«Θα εξετάσω σύντομα το σχέδιο που μας έστειλε το Ιράν, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα είναι αποδεκτό, καθώς δεν έχουν πληρώσει αρκετά για όσα έχουν κάνει στην ανθρωπότητα και στον κόσμο τα τελευταία 47 χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, ο Τραμπ μίλησε σε δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One στη Φλόριντα και σημείωσε: «Θα σας ενημερώσω αργότερα. Μου ανέφεραν το γενικό πλαίσιο της συμφωνίας. Τώρα θα μου δώσουν την ακριβή διατύπωση».

Οι δηλώσεις έγιναν μετά τις αναφορές ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης ότι η Τεχεράνη υπέβαλε σχέδιο 14 σημείων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ανασκευή των δηλώσεων και το μήνυμα των ΗΠΑ

Ο Τραμπ επιχείρησε επίσης να ανασκευάσει δηλώσεις που είχε κάνει την προηγούμενη ημέρα, όταν είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ενδεχομένως θα ήταν προτιμότερο να μην υπάρξει συμφωνία.

«Δεν είπα αυτό», δήλωσε το Σάββατο.

«Είπα ότι αν αποχωρούσαμε τώρα, θα τους χρειάζονταν 20 χρόνια για να ανακάμψουν. Αλλά δεν αποχωρούμε τώρα», πρόσθεσε, μιλώντας σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει από το Παλμ Μπιτς για το Μαϊάμι.

Το Ιράν δηλώνει έτοιμο για διπλωματία ή σύγκρουση

Από την πλευρά του, το Ιράν δηλώνει έτοιμο είτε να συνεχίσει τη σύγκρουση είτε να δώσει προτεραιότητα στη διπλωματία, με στόχο τον τερματισμό της κρίσης.

Ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, ανέφερε ότι η χώρα του υπέβαλε σχέδιο μέσω διαμεσολαβητή, με στόχο τον οριστικό τερματισμό του «επιβεβλημένου πολέμου».

«Το Ιράν παρουσίασε το σχέδιό του στον διαμεσολαβητή Πακιστάν και τώρα η μπάλα είναι στο γήπεδο των ΗΠΑ, που πρέπει να επιλέξουν μεταξύ διπλωματίας ή συνέχισης της σύγκρουσης», δήλωσε.

Η αντιπρόταση των 14 σημείων

«Το Ιράν, για να διασφαλίσει τα εθνικά του συμφέροντα και την ασφάλειά του, είναι έτοιμο και για τις δύο επιλογές», πρόσθεσε, απευθυνόμενος σε διπλωμάτες στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο πρόσκειται στους Φρουρούς της Επανάστασης, το Ιράν παρέδωσε σε Πακιστανούς διαμεσολαβητές αντιπρόταση 14 σημείων. Η πρόταση αναμένεται να παρουσιαστεί στους αρμόδιους λήψης αποφάσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι βασικές απαιτήσεις της Τεχεράνης παραμένουν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες. Το Ιράν ζητεί εγγυήσεις ότι δεν θα επαναληφθούν στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του, αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από την ευρύτερη περιοχή, παύση του ναυτικού αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ, αποδέσμευση δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων, τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και καταβολή αποζημιώσεων.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια στιγμή, το ιρανικό κοινοβούλιο εξετάζει νομοσχέδιο που προβλέπει περιορισμούς στη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς στον κόσμο.

Σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV, το προτεινόμενο σχέδιο 12 σημείων προβλέπει ότι ισραηλινά πλοία δεν θα επιτρέπεται να διέρχονται από το στενό. Παράλληλα, πλοία από «εχθρικές χώρες», όρος που εκτιμάται ότι αφορά κυρίως τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πρέπει να καταβάλλουν πολεμικές αποζημιώσεις, προκειμένου να λάβουν άδεια διέλευσης.

Όλα τα υπόλοιπα πλοία θα υποχρεούνται, σύμφωνα με το ίδιο σχέδιο, να ζητούν άδεια από το Ιράν για να περάσουν από την περιοχή.

Παραμένει το αδιέξοδο στις συνομιλίες

Οι εξελίξεις σημειώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον παραμένουν σε αδιέξοδο. Οι δύο πλευρές εμμένουν στις θέσεις τους και δεν διαφαίνεται, μέχρι στιγμής, προοπτική άμεσης συμφωνίας.

Την Παρασκευή, το Ιράν υπέβαλε αναθεωρημένη πρόταση ειρήνης, μετά την απόρριψη προηγούμενης εκδοχής από τον Τραμπ. Η νέα πρόταση διατηρεί ανοιχτό το διπλωματικό κανάλι, αλλά οι δηλώσεις των δύο πλευρών δείχνουν ότι η κρίση παραμένει βαθιά και η ένταση μπορεί να συνεχιστεί.