Τραγωδία στην Σύρο: Νεκρός σε τροχαίο 25χρονος μοτοσικλετιστής – Η μηχανή του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo

Σοκ έχει προκαλέσει στη Σύρο το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε χθες, Σάββατο 2 Μαΐου 2026, στην Ερμούπολη. Ένας μοτοσικλετιστής, ηλικίας μόλις 25 ετών, έχασε τη ζωή του μετά τη σύγκρουση της μηχανής που οδηγούσε με αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, το δυστύχημα συνέβη όταν μηχανή μεγάλου κυβισμού συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου, λίγο πιο πάνω από το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, στο ύψος της Καθολικής Επισκοπής.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο οδηγός της μηχανής υπέστη πολύ σοβαρά τραύματα. Οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο ο 25χρονος κατέληξε μετά από λίγη ώρα.

Οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες και τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

