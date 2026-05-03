Ιράν: Πιθανή η αναζωπύρωση της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ

Ο Μοχάμεντ Τζαφάρ Ασαντί, ανώτερο στέλεχος της κεντρικής διοίκησης του ιρανικού στρατού, δήλωσε ότι «είναι πιθανή η αναζωπύρωση της σύγκρουσης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών», σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι ομολόγησε πως ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών συνιστά «πειρατεία». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ καυχιέται ότι «οι αμερικανικές δυνάμεις δρουν σαν πειρατές».

Σε δημοσίευσή του στο X, ο Μπαγκάεϊ ανέφερε ότι δεν επρόκειτο για λεκτικό ολίσθημα, αλλά για «ομολογία της εγκληματικής φύσης των ενεργειών κατά της διεθνούς θαλάσσιας ναυσιπλοΐας».

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με την τελευταία ιρανική πρόταση. Ωστόσο, ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε ότι ο απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, είχε υποβάλει τροποποιήσεις σε προηγούμενη πρόταση, η οποία αφορούσε το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Η αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ επεσήμανε το τεράστιο πυρηνικό οπλοστάσιο των ΗΠΑ και κατηγόρησε την Ουάσινγκτον το Σάββατο για «υποκριτική συμπεριφορά».

Πηγή: AFP, Al Jazeera