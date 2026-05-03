Ελένη Χαμπέρη – Αλέξανδρος Αναστασίου: Βάπτισαν την κόρη τους – Το όνομα που της έδωσαν, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Η Ελένη Χαμπέρη και ο Αλέξανδρος Αναστασίου έζησαν μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής τους, καθώς το Σάββατο 2 Μαΐου βάπτισαν την κόρη τους στην Κέρκυρα.

Το ζευγάρι πραγματοποίησε το μυστήριο στο πανέμορφο νησί του Ιονίου, έχοντας στο πλευρό του στενούς φίλους και συγγενείς. Οι καλεσμένοι βρέθηκαν στην τελετή για να μοιραστούν τη χαρά της οικογένειας και να δώσουν τις ευχές τους.

Η κόρη της Ελένης Χαμπέρη και του Αλέξανδρου Αναστασίου πήρε το όνομα Μαρίνα. Μέσα από τις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα social media, το ζευγάρι έδωσε μια εικόνα από τη βάπτιση, τη διακόσμηση και τις όμορφες στιγμές που έζησε στην Κέρκυρα.

